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Путин назвал один из приоритетов СВР - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин назвал один из приоритетов СВР
Путин назвал один из приоритетов СВР - РИА Новости, 30.06.2022
Путин назвал один из приоритетов СВР
Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:07
2022-06-30T22:15
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
политика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в условиях санкций."Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие в промышленном и технологическом развитии нашей страны, в укреплении ее оборонного потенциала", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире российской внешней разведки."Кстати говоря, и мы с вами это хорошо знаем, Советский Союз, да даже и до Советского Союза страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе, всегда нас пытались сдерживать", - отметил Путин.Также под постоянным вниманием СВР должна быть ситуация в глобальной экономике и финансовом секторе, указал президент. "Важно изучать конъюнктуру и основные тенденции на мировых рынках, просчитывать возможные последствия тех шагов и решений, которые затрагивают интересы России и отечественного бизнеса, наши интеграционные и международные проекты", - подчеркнул Путин.
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Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России
Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, политика, россия, цены на нефть
20:07 30.06.2022 (обновлено: 22:15 30.06.2022)
 
Путин назвал один из приоритетов СВР

Путин назвал одним из приоритетов СВР содействие развитию промышленного потенциала

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин выступает у памятника Отечество, доблесть, честь рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в условиях санкций.
"Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие в промышленном и технологическом развитии нашей страны, в укреплении ее оборонного потенциала", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире российской внешней разведки.
"Кстати говоря, и мы с вами это хорошо знаем, Советский Союз, да даже и до Советского Союза страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе, всегда нас пытались сдерживать", - отметил Путин.
Также под постоянным вниманием СВР должна быть ситуация в глобальной экономике и финансовом секторе, указал президент. "Важно изучать конъюнктуру и основные тенденции на мировых рынках, просчитывать возможные последствия тех шагов и решений, которые затрагивают интересы России и отечественного бизнеса, наши интеграционные и международные проекты", - подчеркнул Путин.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир ПутинПолитикаРоссияЦены на нефть
 
 
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