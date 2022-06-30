https://ria.ru/20220630/svr-1799405471.html

Путин назвал один из приоритетов СВР

Путин назвал один из приоритетов СВР - РИА Новости, 30.06.2022

Путин назвал один из приоритетов СВР

Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:07

2022-06-30T20:07

2022-06-30T22:15

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

политика

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в условиях санкций."Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие в промышленном и технологическом развитии нашей страны, в укреплении ее оборонного потенциала", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире российской внешней разведки."Кстати говоря, и мы с вами это хорошо знаем, Советский Союз, да даже и до Советского Союза страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе, всегда нас пытались сдерживать", - отметил Путин.Также под постоянным вниманием СВР должна быть ситуация в глобальной экономике и финансовом секторе, указал президент. "Важно изучать конъюнктуру и основные тенденции на мировых рынках, просчитывать возможные последствия тех шагов и решений, которые затрагивают интересы России и отечественного бизнеса, наши интеграционные и международные проекты", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220630/polsha-1799283719.html

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Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России 2022-06-30T20:07 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, политика, россия, цены на нефть