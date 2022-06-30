20:07 30.06.2022 (обновлено: 22:15 30.06.2022)
Путин назвал один из приоритетов СВР
Путин назвал одним из приоритетов СВР содействие развитию промышленного потенциала
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в условиях санкций.
"Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие в промышленном и технологическом развитии нашей страны, в укреплении ее оборонного потенциала", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире российской внешней разведки.
"Кстати говоря, и мы с вами это хорошо знаем, Советский Союз, да даже и до Советского Союза страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе, всегда нас пытались сдерживать", - отметил Путин.
Также под постоянным вниманием СВР должна быть ситуация в глобальной экономике и финансовом секторе, указал президент. "Важно изучать конъюнктуру и основные тенденции на мировых рынках, просчитывать возможные последствия тех шагов и решений, которые затрагивают интересы России и отечественного бизнеса, наши интеграционные и международные проекты", - подчеркнул Путин.