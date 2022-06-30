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ООН призвала Иран отменить шаги, идущие вразрез с СВПД - РИА Новости, 30.06.2022
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ООН призвала Иран отменить шаги, идущие вразрез с СВПД
ООН призвала Иран отменить шаги, идущие вразрез с СВПД - РИА Новости, 30.06.2022
ООН призвала Иран отменить шаги, идущие вразрез с СВПД
ООН призывает Иран отменить шаги, которые идут вразрез с обязательствами страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила на заседании... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:15
2022-06-30T18:15
в мире
цены на нефть
дональд трамп
нед прайс
иран
сша
тегеран (город)
мид ирана
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ООН, 30 июн – РИА Новости. ООН призывает Иран отменить шаги, которые идут вразрез с обязательствами страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Мы… вновь призываем Исламскую Республику Иран отменить предпринятые ею шаги, которые не согласуются с ее ядерными обязательствами в рамках плана", - сказала ДиКарло.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.В начале недели иранские власти объявили, что переговоры теперь будут проходить в одной из стран Персидского залива, немедленно созвав первый пробный раунд. Однако иранское агентство Tasnim спустя два дня переговорного процесса сообщило, что переговоры завершились безрезультатно, так как американская делегация не захотела рассматривать требования Ирана о соблюдении его экономической выгоды в окончательном варианте соглашения.
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
18:15 30.06.2022
 
ООН призвала Иран отменить шаги, идущие вразрез с СВПД

Замгенсека ООН ДиКарло призвала Иран отменить шаги, идущие вразрез с СВПД

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 30 июн – РИА Новости. ООН призывает Иран отменить шаги, которые идут вразрез с обязательствами страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Мы… вновь призываем Исламскую Республику Иран отменить предпринятые ею шаги, которые не согласуются с ее ядерными обязательствами в рамках плана", - сказала ДиКарло.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 17:39
Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
В начале недели иранские власти объявили, что переговоры теперь будут проходить в одной из стран Персидского залива, немедленно созвав первый пробный раунд. Однако иранское агентство Tasnim спустя два дня переговорного процесса сообщило, что переговоры завершились безрезультатно, так как американская делегация не захотела рассматривать требования Ирана о соблюдении его экономической выгоды в окончательном варианте соглашения.
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 23:04
Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС
 
В миреЦены на нефтьДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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