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Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно - РИА Новости, 30.06.2022
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Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно
Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно - РИА Новости, 30.06.2022
Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно
Британия, Франция и ФРГ призывают Иран договориться по возобновлению работы СВПД, пока это возможно, говорится в заявлении трех представителей в ООН. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:39
2022-06-30T17:39
в мире
цены на нефть
иран
франция
германия
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 30 июн - РИА Новости. Британия, Франция и ФРГ призывают Иран договориться по возобновлению работы СВПД, пока это возможно, говорится в заявлении трех представителей в ООН.По их словам, Иран предпринимает беспрецедентные шаги для ускорения темпа развития своей ядерной программы в последние три года, продолжает эскалацию."Мы сожалеем, что до сих пор Иран отказывался использовать эту дипломатическую возможность (переговоры о возобновлении СВПД - ред.) и продолжал свою ядерную эскалацию", - сказано в заявлении.Страны утверждают, что действия Ирана создают дальнейшие препятствия для возврата ИРИ к полному исполнению своих ядерных обязательств в рамках СВПД."Действия Ирана стремительно нарушают баланс пакета, о котором мы вели переговоры в течение многих месяцев, чтобы восстановить СВПД, и закрывают окно для немедленного дипломатического решения. Мы призываем Иран остановить и обратить вспять свою ядерную эскалацию, вернуться к полному сотрудничеству с МАГАТЭ и без дальнейшего промедления воспользоваться выдвинутым предложением", - отмечают представители Британии, Франции и ФРГ."Иран должен воспользоваться этой возможностью, чтобы заключить сделку, пока это еще возможно", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html
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в мире, цены на нефть, иран, франция, германия, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
17:39 30.06.2022
 
Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно

Британия, Франция и Германия призвали Иран договориться по возобновлению работы СВПД

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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ООН, 30 июн - РИА Новости. Британия, Франция и ФРГ призывают Иран договориться по возобновлению работы СВПД, пока это возможно, говорится в заявлении трех представителей в ООН.
По их словам, Иран предпринимает беспрецедентные шаги для ускорения темпа развития своей ядерной программы в последние три года, продолжает эскалацию.
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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"Мы сожалеем, что до сих пор Иран отказывался использовать эту дипломатическую возможность (переговоры о возобновлении СВПД - ред.) и продолжал свою ядерную эскалацию", - сказано в заявлении.
Страны утверждают, что действия Ирана создают дальнейшие препятствия для возврата ИРИ к полному исполнению своих ядерных обязательств в рамках СВПД.
"Действия Ирана стремительно нарушают баланс пакета, о котором мы вели переговоры в течение многих месяцев, чтобы восстановить СВПД, и закрывают окно для немедленного дипломатического решения. Мы призываем Иран остановить и обратить вспять свою ядерную эскалацию, вернуться к полному сотрудничеству с МАГАТЭ и без дальнейшего промедления воспользоваться выдвинутым предложением", - отмечают представители Британии, Франции и ФРГ.
"Иран должен воспользоваться этой возможностью, чтобы заключить сделку, пока это еще возможно", - сказано в заявлении.
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В миреЦены на нефтьИранФранцияГерманияМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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