https://ria.ru/20220630/svpd-1799357587.html

Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно

Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно - РИА Новости, 30.06.2022

Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно

Британия, Франция и ФРГ призывают Иран договориться по возобновлению работы СВПД, пока это возможно, говорится в заявлении трех представителей в ООН. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:39

2022-06-30T17:39

2022-06-30T17:39

в мире

цены на нефть

иран

франция

германия

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 30 июн - РИА Новости. Британия, Франция и ФРГ призывают Иран договориться по возобновлению работы СВПД, пока это возможно, говорится в заявлении трех представителей в ООН.По их словам, Иран предпринимает беспрецедентные шаги для ускорения темпа развития своей ядерной программы в последние три года, продолжает эскалацию."Мы сожалеем, что до сих пор Иран отказывался использовать эту дипломатическую возможность (переговоры о возобновлении СВПД - ред.) и продолжал свою ядерную эскалацию", - сказано в заявлении.Страны утверждают, что действия Ирана создают дальнейшие препятствия для возврата ИРИ к полному исполнению своих ядерных обязательств в рамках СВПД."Действия Ирана стремительно нарушают баланс пакета, о котором мы вели переговоры в течение многих месяцев, чтобы восстановить СВПД, и закрывают окно для немедленного дипломатического решения. Мы призываем Иран остановить и обратить вспять свою ядерную эскалацию, вернуться к полному сотрудничеству с МАГАТЭ и без дальнейшего промедления воспользоваться выдвинутым предложением", - отмечают представители Британии, Франции и ФРГ."Иран должен воспользоваться этой возможностью, чтобы заключить сделку, пока это еще возможно", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html

https://ria.ru/20220625/peregovory-1798087535.html

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в мире, цены на нефть, иран, франция, германия, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)