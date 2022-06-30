https://ria.ru/20220630/suzdal-1799196509.html

Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля

Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля - РИА Новости, 30.06.2022

Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля

Освобожденная от должности главы комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева займется подготовкой к празднованию 1000-летия Суздаля и перейдет на работу во... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:57

2022-06-30T10:57

2022-06-30T14:29

туризм

россия

москва

владимирская область

суздаль

екатерина проничева

сергей собянин

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Освобожденная от должности главы комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева займется подготовкой к празднованию 1000-летия Суздаля и перейдет на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, сообщил РИА Новости источник, близкий к органам регионального управления."Екатерина Проничева будет заниматься вопросами подготовки к празднованию тысячелетнего юбилея Суздаля, она перейдет на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник", - сказал собеседник агентства, не уточнив ее новую должность.В пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника сообщили РИА Новости, что не владеют информацией о возможном переходе к ним Проничевой. "Официальной информации ни письменной, ни устной по поводу данной кандидатуры музей на сегодняшний день не имеет", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сейчас должность и.о. генерального директора музея занимает Сергей Рыбаков. По словам собеседника, у Рыбакова закончился контракт. "Сейчас в министерстве культуры утверждается кандидатура руководителя", - сказал представитель музея, отметив, что в музее ждут новостей о согласованной кандидатуре в июле.Ранее в четверг на сайте мэра и правительства Москвы был опубликован документ за подписью Сергея Собянина об освобождении Проничевой от должности председателя комитета по туризму Москвы по собственной инициативе и назначении на её место Евгения Козлова.Вопросы подготовки к торжествам по случаю тысячелетия Суздаля обсуждал накануне премьер-министр Михаил Мишустин с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. По словам премьера, правительство РФ окажет финансовую поддержку на сумму около 2 миллиардов рублей для подготовки к празднованию юбилея, который отметят в 2024 году.

https://ria.ru/20220621/russpass-1796967736.html

https://ria.ru/20220629/suzdal-1799069041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, владимирская область, суздаль, екатерина проничева, сергей собянин, михаил мишустин, новости - туризм