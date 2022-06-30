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Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля - РИА Новости, 30.06.2022
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Туризм
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Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля
Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля - РИА Новости, 30.06.2022
Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля
Освобожденная от должности главы комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева займется подготовкой к празднованию 1000-летия Суздаля и перейдет на работу во... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:57
2022-06-30T14:29
туризм
россия
москва
владимирская область
суздаль
екатерина проничева
сергей собянин
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Освобожденная от должности главы комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева займется подготовкой к празднованию 1000-летия Суздаля и перейдет на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, сообщил РИА Новости источник, близкий к органам регионального управления."Екатерина Проничева будет заниматься вопросами подготовки к празднованию тысячелетнего юбилея Суздаля, она перейдет на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник", - сказал собеседник агентства, не уточнив ее новую должность.В пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника сообщили РИА Новости, что не владеют информацией о возможном переходе к ним Проничевой. "Официальной информации ни письменной, ни устной по поводу данной кандидатуры музей на сегодняшний день не имеет", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сейчас должность и.о. генерального директора музея занимает Сергей Рыбаков. По словам собеседника, у Рыбакова закончился контракт. "Сейчас в министерстве культуры утверждается кандидатура руководителя", - сказал представитель музея, отметив, что в музее ждут новостей о согласованной кандидатуре в июле.Ранее в четверг на сайте мэра и правительства Москвы был опубликован документ за подписью Сергея Собянина об освобождении Проничевой от должности председателя комитета по туризму Москвы по собственной инициативе и назначении на её место Евгения Козлова.Вопросы подготовки к торжествам по случаю тысячелетия Суздаля обсуждал накануне премьер-министр Михаил Мишустин с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. По словам премьера, правительство РФ окажет финансовую поддержку на сумму около 2 миллиардов рублей для подготовки к празднованию юбилея, который отметят в 2024 году.
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россия, москва, владимирская область, суздаль, екатерина проничева, сергей собянин, михаил мишустин, новости - туризм
10:57 30.06.2022 (обновлено: 14:29 30.06.2022)
 
Экс-глава комитета Москвы по туризму будет готовить тысячелетие Суздаля

Источник: экс-глава комитета туризма Москвы Проничева будет готовить тысячелетие Суздаля

© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль
Суздаль - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Суздаль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Освобожденная от должности главы комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева займется подготовкой к празднованию 1000-летия Суздаля и перейдет на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, сообщил РИА Новости источник, близкий к органам регионального управления.
"Екатерина Проничева будет заниматься вопросами подготовки к празднованию тысячелетнего юбилея Суздаля, она перейдет на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник", - сказал собеседник агентства, не уточнив ее новую должность.
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В пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника сообщили РИА Новости, что не владеют информацией о возможном переходе к ним Проничевой. "Официальной информации ни письменной, ни устной по поводу данной кандидатуры музей на сегодняшний день не имеет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас должность и.о. генерального директора музея занимает Сергей Рыбаков. По словам собеседника, у Рыбакова закончился контракт. "Сейчас в министерстве культуры утверждается кандидатура руководителя", - сказал представитель музея, отметив, что в музее ждут новостей о согласованной кандидатуре в июле.
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Ранее в четверг на сайте мэра и правительства Москвы был опубликован документ за подписью Сергея Собянина об освобождении Проничевой от должности председателя комитета по туризму Москвы по собственной инициативе и назначении на её место Евгения Козлова.
Вопросы подготовки к торжествам по случаю тысячелетия Суздаля обсуждал накануне премьер-министр Михаил Мишустин с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. По словам премьера, правительство РФ окажет финансовую поддержку на сумму около 2 миллиардов рублей для подготовки к празднованию юбилея, который отметят в 2024 году.
 
ТуризмРоссияМоскваВладимирская областьСуздальЕкатерина ПроничеваСергей СобянинМихаил МишустинНовости - Туризм
 
 
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