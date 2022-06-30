https://ria.ru/20220630/suek-1799205235.html

СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП

СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП - РИА Новости, 30.06.2022

СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП

Сибирская угольная энергетическая компания традиционно стала одним из победителей одного из самых авторитетных корпоративного конкурса в России - "Лидеры... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:36

2022-06-30T11:36

2022-06-30T11:36

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

россия

сергей григорьев

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания традиционно стала одним из победителей одного из самых авторитетных корпоративного конкурса в России - "Лидеры российского бизнеса", причем сразу в нескольких основных номинациях, сообщает пресс-служба СУЭК.Конкурс РСПП ежегодно определяет отечественные компании, вносящие наибольший вклад в экономическое, социальное и технологическое развитие России. СУЭК победила в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий" и в спецноминации "За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах".Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно реализует более 150 социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия, нацеленных, прежде всего, на комплексное повышение качества жизни в этих регионах и поддержку их социального развития. Это – комплексные проекты поддержки здравоохранения, спорта, культуры, экологии, благоустройства, человеческого развития, благотворительность и многое другое. Одним из важных направлений социальной деятельности компании за последние два года стала помощь регионам в противодействии пандемии COVID-19. Помимо масштабной поддержки лечебных заведений и медиков, СУЭК успешно проводит программу профилактики инфекции, массового тестирования и вакцинации, лечения и реабилитации сотрудников. Компания поддерживает волонтеров, которые в том числе в рамках всероссийской акции #МыВместе, оказывали помощь наименее защищенным гражданам и медикам на территориях, где работают предприятия компании.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20220610/pobeditel-1794515161.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сибирская угольная энергетическая компания, россия, сергей григорьев, российский союз промышленников и предпринимателей