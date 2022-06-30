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СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП - РИА Новости, 30.06.2022
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Новости СУЭК
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СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП - РИА Новости, 30.06.2022
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП
Сибирская угольная энергетическая компания традиционно стала одним из победителей одного из самых авторитетных корпоративного конкурса в России - "Лидеры... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:36
2022-06-30T11:36
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
россия
сергей григорьев
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания традиционно стала одним из победителей одного из самых авторитетных корпоративного конкурса в России - "Лидеры российского бизнеса", причем сразу в нескольких основных номинациях, сообщает пресс-служба СУЭК.Конкурс РСПП ежегодно определяет отечественные компании, вносящие наибольший вклад в экономическое, социальное и технологическое развитие России. СУЭК победила в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий" и в спецноминации "За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах".Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно реализует более 150 социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия, нацеленных, прежде всего, на комплексное повышение качества жизни в этих регионах и поддержку их социального развития. Это – комплексные проекты поддержки здравоохранения, спорта, культуры, экологии, благоустройства, человеческого развития, благотворительность и многое другое. Одним из важных направлений социальной деятельности компании за последние два года стала помощь регионам в противодействии пандемии COVID-19. Помимо масштабной поддержки лечебных заведений и медиков, СУЭК успешно проводит программу профилактики инфекции, массового тестирования и вакцинации, лечения и реабилитации сотрудников. Компания поддерживает волонтеров, которые в том числе в рамках всероссийской акции #МыВместе, оказывали помощь наименее защищенным гражданам и медикам на территориях, где работают предприятия компании.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.
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сибирская угольная энергетическая компания, россия, сергей григорьев, российский союз промышленников и предпринимателей
11:36 30.06.2022
 

СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП

© Фото : СУЭКНаграды СУЭК, победившей в нескольких номинациях конкурса РСПП
Награды СУЭК, победившей в нескольких номинациях конкурса РСПП - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : СУЭК
Награды СУЭК, победившей в нескольких номинациях конкурса РСПП
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания традиционно стала одним из победителей одного из самых авторитетных корпоративного конкурса в России - "Лидеры российского бизнеса", причем сразу в нескольких основных номинациях, сообщает пресс-служба СУЭК.
Конкурс РСПП ежегодно определяет отечественные компании, вносящие наибольший вклад в экономическое, социальное и технологическое развитие России. СУЭК победила в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий" и в спецноминации "За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах".
Черновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:42Новости СУЭК
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП
Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно реализует более 150 социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия, нацеленных, прежде всего, на комплексное повышение качества жизни в этих регионах и поддержку их социального развития. Это – комплексные проекты поддержки здравоохранения, спорта, культуры, экологии, благоустройства, человеческого развития, благотворительность и многое другое. Одним из важных направлений социальной деятельности компании за последние два года стала помощь регионам в противодействии пандемии COVID-19. Помимо масштабной поддержки лечебных заведений и медиков, СУЭК успешно проводит программу профилактики инфекции, массового тестирования и вакцинации, лечения и реабилитации сотрудников. Компания поддерживает волонтеров, которые в том числе в рамках всероссийской акции #МыВместе, оказывали помощь наименее защищенным гражданам и медикам на территориях, где работают предприятия компании.
"Тот факт, что вклад СУЭК в развитие регионов, в общественное развитие получает признание самого авторитетного конкурса, является важным подтверждением того, что компания на правильном пути, что ESG-практика в полной мере соответствует самым передовым стандартам и потребностям общества", - отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияРоссияСергей ГригорьевРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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