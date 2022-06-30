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Четверо демонстрантов погибли в Судане при разгоне протестов силовиками - РИА Новости, 30.06.2022
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Четверо демонстрантов погибли в Судане при разгоне протестов силовиками
Четверо демонстрантов погибли в Судане при разгоне протестов силовиками - РИА Новости, 30.06.2022
Четверо демонстрантов погибли в Судане при разгоне протестов силовиками
Четверо протестующих погибли в четверг в суданском городе Омдурман при разгоне протестов силовиками, сообщил оппозиционный Центральный комитет врачей страны. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:48
2022-06-30T18:48
справки
абдель фаттах аль-бурхан
в мире
судан
оон
хартум (город)
абдалла хамдок
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Четверо протестующих погибли в четверг в суданском городе Омдурман при разгоне протестов силовиками, сообщил оппозиционный Центральный комитет врачей страны.По его данным, силовики подавляют протесты в городах Хартум и Омдурман. Также комитет заявил о попытках силовиков ворваться в больницы.Как передает корреспондент РИА Новости, полиция применяет слезоточивый газ против сотен протестующих в Хартуме, не давая им пройти к президентскому дворцу.По данным медиков, с начала протестов в октябре 2021 года погибли уже 107 демонстрантов.Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. В конце мая лидер переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил чрезвычайное положение во всех районах страны, введенное осенью прошлого года. По данным комитета адвокатов, власти также отпустили на свободу более 30 лидеров протестов, еще порядка 89 активистов и лидеров протестного движения остаются под стражей в различных тюрьмах страны.Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".
https://ria.ru/20220603/sudan-1793058810.html
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справки, абдель фаттах аль-бурхан, в мире, судан, оон, хартум (город), абдалла хамдок
18:48 30.06.2022
 
Четверо демонстрантов погибли в Судане при разгоне протестов силовиками

Комитет врачей Судана: четверо протестующих погибли в Омдурмане при разгоне силовиками

© AP Photo / Morwan AliАкция протеста в Хартуме, Судан
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Morwan Ali
Акция протеста в Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Четверо протестующих погибли в четверг в суданском городе Омдурман при разгоне протестов силовиками, сообщил оппозиционный Центральный комитет врачей страны.
"Четверо участников протестной акции 30 июня скончались в Омдурмане. Двое из них скончались от пулевого ранения в грудь, их личности не установлены", - сообщил комитет в Twitter.
По его данным, силовики подавляют протесты в городах Хартум и Омдурман. Также комитет заявил о попытках силовиков ворваться в больницы.
Как передает корреспондент РИА Новости, полиция применяет слезоточивый газ против сотен протестующих в Хартуме, не давая им пройти к президентскому дворцу.
По данным медиков, с начала протестов в октябре 2021 года погибли уже 107 демонстрантов.
Столица Судана город Хартум - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 22:42
В Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками
Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. В конце мая лидер переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил чрезвычайное положение во всех районах страны, введенное осенью прошлого года. По данным комитета адвокатов, власти также отпустили на свободу более 30 лидеров протестов, еще порядка 89 активистов и лидеров протестного движения остаются под стражей в различных тюрьмах страны.
Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
Судан перед референдумом - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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В Судане погиб сотый демонстрант
Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".
 
СправкиАбдель Фаттах аль-БурханВ миреСуданООНХартум (город)Абдалла Хамдок
 
 
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