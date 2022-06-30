https://ria.ru/20220630/sud-1799437175.html

Двоих жителей Владимирской области осудили за убийство 14-летнего подростка

Двоих жителей Владимирской области осудили за убийство 14-летнего подростка - РИА Новости, 30.06.2022

Двоих жителей Владимирской области осудили за убийство 14-летнего подростка

Житель Владимирской области осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство своего 14-летнего родственника, его подельник, помогавший избавиться от тела,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:10

2022-06-30T23:10

2022-06-30T23:10

происшествия

россия

суздальский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Житель Владимирской области осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство своего 14-летнего родственника, его подельник, помогавший избавиться от тела, получил два с половиной года лишения свободы, сообщает СУСК России по региону.Сообщается, что 30 декабря 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о безвестном исчезновении несовершеннолетнего. Следователи СК России выехали на место происшествия. В ходе осмотра квартиры, в которой проживал подросток, были обнаружены многочисленные следы крови. Вскоре были установлены причастные к произошедшему лица."Следствием и судом установлено, что 29 декабря 2021 года 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне длительного бытового конфликта, зашел в комнату к 14-летнему родственнику и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. В целях сокрытия следов преступления обвиняемый попросил друга – 27-летнего жителя Суздальского района помочь избавиться от тела и вещей со следами крови потерпевшего", - говорится в сообщении. На следующий день мужчины избавились от вещей, вывезли тело подростка и оставили его на участке у жилого дома одного из населенных пунктов Суздальского района, отмечает следствие, при этом подельник похитил мобильник убитого.СУСК подчеркивает, что вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали полностью, в содеянном раскаялись."Суд приговорил 41-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его подельника - к 2 годам 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220619/ubiystvo-1796576600.html

россия

суздальский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, суздальский район, следственный комитет россии (ск рф)