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Суд дал 3,5 года колонии пермяку, пытавшемуся задушить ребенка из Испании - РИА Новости, 30.06.2022
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Суд дал 3,5 года колонии пермяку, пытавшемуся задушить ребенка из Испании
Суд дал 3,5 года колонии пермяку, пытавшемуся задушить ребенка из Испании - РИА Новости, 30.06.2022
Суд дал 3,5 года колонии пермяку, пытавшемуся задушить ребенка из Испании
Пермяка, пытавшегося задушить мальчика из Испании, суд приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу, сообщает Кировский районный суд Перми. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:58
2022-06-30T15:02
россия
пермский край
пермь
происшествия
испания
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ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Пермяка, пытавшегося задушить мальчика из Испании, суд приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу, сообщает Кировский районный суд Перми.Как выяснил суд, 20-летний житель Перми до нападения на ребенка выпивал с другом, а потом отправился прогуляться. Мужчина шел по улице мимо кафе, где за столиком сидела компания. Их разговор привлек его внимание. Он снял шнурок с кроссовка и сделал из него петлю-удавку, которую накинул на ребенка. Мальчика спасла от удушения его мама, сидевшая рядом: она быстро засунула свою руку под петлю на шее сына, ее друзья помогли оттащить от ребенка нападавшего. Позднее пермяку предъявили обвинение в хулиганстве.Пострадавшим мальчиком оказался житель Испании, приехавший в Пермь вместе с мамой в гости к бабушке и дедушке.Подсудимый во время судебного заседания заявил, что мальчик ему "не понравился", но не мог объяснить, почему именно. По словам мужчины, он плохо помнит события, так как был пьян."Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев", - отметили в суде.Также фигурант дела должен выплатить семье ребенка компенсацию в 100 тысяч рублей, уточнили в суде.
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россия, пермский край, пермь, происшествия, испания
14:58 30.06.2022 (обновлено: 15:02 30.06.2022)
 
Суд дал 3,5 года колонии пермяку, пытавшемуся задушить ребенка из Испании

Суд приговорил пермяка, пытавшегося задушить ребенка из Испании, к 3,5 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Пермяка, пытавшегося задушить мальчика из Испании, суд приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу, сообщает Кировский районный суд Перми.
Как выяснил суд, 20-летний житель Перми до нападения на ребенка выпивал с другом, а потом отправился прогуляться. Мужчина шел по улице мимо кафе, где за столиком сидела компания. Их разговор привлек его внимание. Он снял шнурок с кроссовка и сделал из него петлю-удавку, которую накинул на ребенка. Мальчика спасла от удушения его мама, сидевшая рядом: она быстро засунула свою руку под петлю на шее сына, ее друзья помогли оттащить от ребенка нападавшего. Позднее пермяку предъявили обвинение в хулиганстве.
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Пострадавшим мальчиком оказался житель Испании, приехавший в Пермь вместе с мамой в гости к бабушке и дедушке.
Подсудимый во время судебного заседания заявил, что мальчик ему "не понравился", но не мог объяснить, почему именно. По словам мужчины, он плохо помнит события, так как был пьян.
"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев", - отметили в суде.
Также фигурант дела должен выплатить семье ребенка компенсацию в 100 тысяч рублей, уточнили в суде.
 
РоссияПермский крайПермьПроисшествияИспания
 
 
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