https://ria.ru/20220630/sud-1799280668.html

Суд дал 3,5 года колонии пермяку, пытавшемуся задушить ребенка из Испании

Суд дал 3,5 года колонии пермяку, пытавшемуся задушить ребенка из Испании - РИА Новости, 30.06.2022

Суд дал 3,5 года колонии пермяку, пытавшемуся задушить ребенка из Испании

Пермяка, пытавшегося задушить мальчика из Испании, суд приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу, сообщает Кировский районный суд Перми. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:58

2022-06-30T14:58

2022-06-30T15:02

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ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Пермяка, пытавшегося задушить мальчика из Испании, суд приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу, сообщает Кировский районный суд Перми.Как выяснил суд, 20-летний житель Перми до нападения на ребенка выпивал с другом, а потом отправился прогуляться. Мужчина шел по улице мимо кафе, где за столиком сидела компания. Их разговор привлек его внимание. Он снял шнурок с кроссовка и сделал из него петлю-удавку, которую накинул на ребенка. Мальчика спасла от удушения его мама, сидевшая рядом: она быстро засунула свою руку под петлю на шее сына, ее друзья помогли оттащить от ребенка нападавшего. Позднее пермяку предъявили обвинение в хулиганстве.Пострадавшим мальчиком оказался житель Испании, приехавший в Пермь вместе с мамой в гости к бабушке и дедушке.Подсудимый во время судебного заседания заявил, что мальчик ему "не понравился", но не мог объяснить, почему именно. По словам мужчины, он плохо помнит события, так как был пьян."Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев", - отметили в суде.Также фигурант дела должен выплатить семье ребенка компенсацию в 100 тысяч рублей, уточнили в суде.

https://ria.ru/20220623/devochka-1797506255.html

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Екатерина Зайцева

россия, пермский край, пермь, происшествия, испания