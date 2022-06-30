Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что боевиков "Азова", у которых руки в крови, ждет суд
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов". Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский режим намеренно публикует неверные сведения для того, чтобы подчеркнуть псевдопобеды, на самом деле - терпит поражение за поражением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Что касается киевского режима, он намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды. На самом деле - терпит поражение за поражением", - написал он.
Володин добавил, что участники батальонов "Азов", у которых "руки в крови", ждет суд.
"Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд", - написал политик в Telegram-канале, комментируя ситуацию с обменом военнопленными с Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.