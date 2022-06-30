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Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/sud-1799256242.html
Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин
Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин - РИА Новости, 30.06.2022
Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин
Киевский режим намеренно публикует неверные сведения для того, чтобы подчеркнуть псевдопобеды, на самом деле - терпит поражение за поражением, заявил спикер... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:43
2022-06-30T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский режим намеренно публикует неверные сведения для того, чтобы подчеркнуть псевдопобеды, на самом деле - терпит поражение за поражением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Что касается киевского режима, он намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды. На самом деле - терпит поражение за поражением", - написал он.Володин добавил, что участники батальонов "Азов", у которых "руки в крови", ждет суд."Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд", - написал политик в Telegram-канале, комментируя ситуацию с обменом военнопленными с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, госдума рф, вячеслав володин
13:43 30.06.2022
 
Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что боевиков "Азова", у которых руки в крови, ждет суд

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов"
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский режим намеренно публикует неверные сведения для того, чтобы подчеркнуть псевдопобеды, на самом деле - терпит поражение за поражением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Что касается киевского режима, он намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды. На самом деле - терпит поражение за поражением", - написал он.
Жизни бойцов – самая главная задача: Россия провела обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Володин добавил, что участники батальонов "Азов", у которых "руки в крови", ждет суд.
"Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд", - написал политик в Telegram-канале, комментируя ситуацию с обменом военнопленными с Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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