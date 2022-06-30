https://ria.ru/20220630/sud-1799256242.html

Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин

Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин - РИА Новости, 30.06.2022

Азовцев, у которых руки в крови, ждет суд, заявил Володин

Киевский режим намеренно публикует неверные сведения для того, чтобы подчеркнуть псевдопобеды, на самом деле - терпит поражение за поражением, заявил спикер... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:43

2022-06-30T13:43

2022-06-30T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский режим намеренно публикует неверные сведения для того, чтобы подчеркнуть псевдопобеды, на самом деле - терпит поражение за поражением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Что касается киевского режима, он намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды. На самом деле - терпит поражение за поражением", - написал он.Володин добавил, что участники батальонов "Азов", у которых "руки в крови", ждет суд."Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд", - написал политик в Telegram-канале, комментируя ситуацию с обменом военнопленными с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, донбасс, госдума рф, вячеслав володин