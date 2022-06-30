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Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Раменского района Кулакову
Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Раменского района Кулакову - РИА Новости, 30.06.2022
Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Раменского района Кулакову
Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, осужденному на 9,5 лет за убийство, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:24
2022-06-30T12:24
2022-06-30T12:29
происшествия
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московский областной суд
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, осужденному на 9,5 лет за убийство, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.В марте Подольский городской суд приговорил Кулакова к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство знакомой Евгении Исаенковой. Дело рассматривалось уже второй раз с участием коллегии присяжных заседателей. При первом рассмотрении осенью коллегия присяжных заседателей оправдала бывшего чиновника, однако Мособлсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение."Московский областной суд с учетом позиции прокуратуры Московской области оставил без изменения приговор Подольского городского суда, которым бывший глава администрации Раменского муниципального района признан виновным в убийстве", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся. Через два дня автомобиль с телом потерпевшей нашли полицейские.Из оглашенных в ходе рассмотрения в суде показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, "их романтические отношения были тайными", однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последняя встреча у них, по его словам, была за два дня до ее смерти, о которой он, по утверждению защиты, узнал спустя пару дней.
https://ria.ru/20220621/deputat-1796911443.html
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происшествия, россия, московский областной суд, прокуратура московской области, московская область (подмосковье)
12:24 30.06.2022 (обновлено: 12:29 30.06.2022)
Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Раменского района Кулакову
Прокуратура: Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Раменского района Кулакову
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, осужденному на 9,5 лет за убийство, сообщается
в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
В марте Подольский городской суд приговорил Кулакова к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство знакомой Евгении Исаенковой. Дело рассматривалось уже второй раз с участием коллегии присяжных заседателей. При первом рассмотрении осенью коллегия присяжных заседателей оправдала бывшего чиновника, однако Мособлсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.
"Московский областной суд с учетом позиции прокуратуры Московской области оставил без изменения приговор Подольского городского суда, которым бывший глава администрации Раменского муниципального района признан виновным в убийстве", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся. Через два дня автомобиль с телом потерпевшей нашли полицейские.
Из оглашенных в ходе рассмотрения в суде показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, "их романтические отношения были тайными", однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.
Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последняя встреча у них, по его словам, была за два дня до ее смерти, о которой он, по утверждению защиты, узнал спустя пару дней.