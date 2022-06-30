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Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов - РИА Новости, 30.06.2022
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Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов
Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов - РИА Новости, 30.06.2022
Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов
Россия не должна отвечать на какие-либо действия в ее отношении, она должна делать так, как ей удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:37
2022-06-30T18:37
в мире
джо байден
россия
сша
мадрид
нато
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия не должна отвечать на какие-либо действия в ее отношении, она должна делать так, как ей удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховок нефтяных судов РФ.Ранее в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке."Вы все время хотите, чтобы мы чем-то отвечали. Мы должны делать, чтоб нам было хорошо. Вот главная задача. Не ответить, а сделать так, чтобы нам было хорошо", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли к такому положению дел Россия и чем может ответить.
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в мире, джо байден, россия, сша, мадрид, нато
18:37 30.06.2022
 
Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов

Песков: Россия не должна отвечать на действия, она должна делать так, как ей удобно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия не должна отвечать на какие-либо действия в ее отношении, она должна делать так, как ей удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховок нефтяных судов РФ.
Ранее в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке.
"Вы все время хотите, чтобы мы чем-то отвечали. Мы должны делать, чтоб нам было хорошо. Вот главная задача. Не ответить, а сделать так, чтобы нам было хорошо", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли к такому положению дел Россия и чем может ответить.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Песков: Россия будет ждать решения ЕК по транзиту в Калининград
 
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