https://ria.ru/20220630/strakhovka-1799379544.html

Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов

Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов - РИА Новости, 30.06.2022

Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов

Россия не должна отвечать на какие-либо действия в ее отношении, она должна делать так, как ей удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:37

2022-06-30T18:37

2022-06-30T18:37

в мире

джо байден

россия

сша

мадрид

нато

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия не должна отвечать на какие-либо действия в ее отношении, она должна делать так, как ей удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховок нефтяных судов РФ.Ранее в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке."Вы все время хотите, чтобы мы чем-то отвечали. Мы должны делать, чтоб нам было хорошо. Вот главная задача. Не ответить, а сделать так, чтобы нам было хорошо", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли к такому положению дел Россия и чем может ответить.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/kaliningrad-1799375404.html

россия

сша

мадрид

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, россия, сша, мадрид, нато