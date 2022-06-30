https://ria.ru/20220630/strakhovka-1799379544.html
Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов
Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов - РИА Новости, 30.06.2022
Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов
Россия не должна отвечать на какие-либо действия в ее отношении, она должна делать так, как ей удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:37
2022-06-30T18:37
2022-06-30T18:37
в мире
джо байден
россия
сша
мадрид
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия не должна отвечать на какие-либо действия в ее отношении, она должна делать так, как ей удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховок нефтяных судов РФ.Ранее в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке."Вы все время хотите, чтобы мы чем-то отвечали. Мы должны делать, чтоб нам было хорошо. Вот главная задача. Не ответить, а сделать так, чтобы нам было хорошо", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли к такому положению дел Россия и чем может ответить.
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/kaliningrad-1799375404.html
россия
сша
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, россия, сша, мадрид, нато
Песков ответил на слова Байдена про блокировку страховок нефтяных судов
Песков: Россия не должна отвечать на действия, она должна делать так, как ей удобно