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Посольство США вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ
Посольство США вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ - РИА Новости, 30.06.2022
Посольство США вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ
Американские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:23
2022-06-30T15:23
2022-06-30T15:28
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в ВКонтакте."Посольство США в Москве поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+", — говорится в публикации.Американская дипмиссия в Москве уже проводила похожую акцию в прошлые годы. Тогда радужный флаг сняли спустя несколько дней.Ранее в Кремле подчеркивали, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России недопустимы.В 2013 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до миллиона. Более жесткое наказание последует за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом российский лидер не раз заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
https://ria.ru/20220615/amerika-1795319021.html
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РИА Новости
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в мире, россия, сша, москва
15:23 30.06.2022 (обновлено: 15:28 30.06.2022)
Посольство США вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ
Американские дипломаты вывесили флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве