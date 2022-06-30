https://ria.ru/20220630/ssha-1799288242.html

Посольство США вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ

Посольство США вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ - РИА Новости, 30.06.2022

Посольство США вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ

Американские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:23

2022-06-30T15:23

2022-06-30T15:28

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в ВКонтакте."Посольство США в Москве поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+", — говорится в публикации.Американская дипмиссия в Москве уже проводила похожую акцию в прошлые годы. Тогда радужный флаг сняли спустя несколько дней.Ранее в Кремле подчеркивали, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России недопустимы.В 2013 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до миллиона. Более жесткое наказание последует за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом российский лидер не раз заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.

https://ria.ru/20220615/amerika-1795319021.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, сша, москва