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Эксперт рассказал о причинах усиления военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 30.06.2022
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Эксперт рассказал о причинах усиления военного присутствия США в Европе
Эксперт рассказал о причинах усиления военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 30.06.2022
Эксперт рассказал о причинах усиления военного присутствия США в Европе
Усиление военного присутствия США в Европе обусловлено стремлением Вашингтона доминировать на континенте, а не угрозой прямого противостояния с Россией,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:10
2022-06-30T13:10
в мире
джо байден
александр де кроо
россия
сша
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Усиление военного присутствия США в Европе обусловлено стремлением Вашингтона доминировать на континенте, а не угрозой прямого противостояния с Россией, полагает базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, США планируют обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных."Усиление присутствия США нацелено на доминирование в Европе, а не на то, чтобы угрожать России", - сказал эксперт РИА Новости. Он пояснил, что из-за опасений ядерного конфликта США не станут направлять своих военных для прямого противостояния с Россией.Комментируя заявления лидеров стран НАТО о том, что Украина должна победить в конфликте с Россией, Доктороу назвал их далекими от реальности. "Для США и НАТО Украина стала полигоном для испытания новых систем вооружения против россиян", - полагает эксперт.По его словам, в НАТО никто не верит в возможность того, что Украина сможет защитить себя без дипломатического решения конфликта. "Судьба Украины никого не волнует", - уверен он.Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить "только на поле боя". В свою очередь генсек НАТО, подводя итоги первого дня саммита в Мадриде заявил, что Украина может рассчитывать на альянс "столько, сколько потребуется".В Мадридской декларации НАТО говорится, что члены альянса намерены усилить политическую и практическую поддержку Украины.
https://ria.ru/20220630/nato-1799225421.html
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в мире, джо байден, александр де кроо, россия, сша, украина, нато
13:10 30.06.2022
 
Эксперт рассказал о причинах усиления военного присутствия США в Европе

Эксперт Доктороу: усиление присутствия США связано с желанием доминировать в Европе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Усиление военного присутствия США в Европе обусловлено стремлением Вашингтона доминировать на континенте, а не угрозой прямого противостояния с Россией, полагает базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, США планируют обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 12:24
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"Усиление присутствия США нацелено на доминирование в Европе, а не на то, чтобы угрожать России", - сказал эксперт РИА Новости. Он пояснил, что из-за опасений ядерного конфликта США не станут направлять своих военных для прямого противостояния с Россией.
Комментируя заявления лидеров стран НАТО о том, что Украина должна победить в конфликте с Россией, Доктороу назвал их далекими от реальности. "Для США и НАТО Украина стала полигоном для испытания новых систем вооружения против россиян", - полагает эксперт.
По его словам, в НАТО никто не верит в возможность того, что Украина сможет защитить себя без дипломатического решения конфликта. "Судьба Украины никого не волнует", - уверен он.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить "только на поле боя". В свою очередь генсек НАТО, подводя итоги первого дня саммита в Мадриде заявил, что Украина может рассчитывать на альянс "столько, сколько потребуется".
В Мадридской декларации НАТО говорится, что члены альянса намерены усилить политическую и практическую поддержку Украины.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
 
В миреДжо БайденАлександр де КрооРоссияСШАУкраинаНАТО
 
 
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