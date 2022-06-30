https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799400761.html
Пушилин рассказал о ходе спецоперации
Пушилин рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Пушилин рассказал о ходе спецоперации
В ДНР будут переброшены войска ЛНР, а также направленные туда донецкие части после того, как ситуация на луганском направлении подойдет к своему "логическому... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:54
2022-06-30T19:54
2022-06-30T20:25
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
здоровье - общество
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ДНР будут переброшены войска ЛНР, а также направленные туда донецкие части после того, как ситуация на луганском направлении подойдет к своему "логическому завершению", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Силы с луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются (после того, как будут освобождены оставшиеся области в ЛНР - ред.) на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире "России 24".В том числе, уточнил он, ранее войска из ДНР были перенаправлены на луганское направление в рамках союзных усилий для того, чтобы "закрыть" ситуацию там. Там ситуация, по его словам, подходит к логическому завершению.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, здоровье - общество, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:54 30.06.2022 (обновлено: 20:25 30.06.2022)
Пушилин рассказал о ходе спецоперации
Пушилин: после взятия Лисичанска союзные войска перебросят в ДНР, что ускорит спецоперацию
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ДНР будут переброшены войска ЛНР, а также направленные туда донецкие части после того, как ситуация на луганском направлении подойдет к своему "логическому завершению", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Силы с луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются (после того, как будут освобождены оставшиеся области в ЛНР - ред.) на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире "России 24".
В том числе, уточнил он, ранее войска из ДНР были перенаправлены на луганское направление в рамках союзных усилий для того, чтобы "закрыть" ситуацию там. Там ситуация, по его словам, подходит к логическому завершению.