https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799400761.html

Пушилин рассказал о ходе спецоперации

Пушилин рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022

Пушилин рассказал о ходе спецоперации

В ДНР будут переброшены войска ЛНР, а также направленные туда донецкие части после того, как ситуация на луганском направлении подойдет к своему "логическому... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:54

2022-06-30T19:54

2022-06-30T20:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

здоровье - общество

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ДНР будут переброшены войска ЛНР, а также направленные туда донецкие части после того, как ситуация на луганском направлении подойдет к своему "логическому завершению", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Силы с луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются (после того, как будут освобождены оставшиеся области в ЛНР - ред.) на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире "России 24".В том числе, уточнил он, ранее войска из ДНР были перенаправлены на луганское направление в рамках союзных усилий для того, чтобы "закрыть" ситуацию там. Там ситуация, по его словам, подходит к логическому завершению.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, здоровье - общество, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр