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Пушилин рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799400761.html
Пушилин рассказал о ходе спецоперации
Пушилин рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Пушилин рассказал о ходе спецоперации
В ДНР будут переброшены войска ЛНР, а также направленные туда донецкие части после того, как ситуация на луганском направлении подойдет к своему "логическому... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:54
2022-06-30T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
здоровье - общество
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ДНР будут переброшены войска ЛНР, а также направленные туда донецкие части после того, как ситуация на луганском направлении подойдет к своему "логическому завершению", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Силы с луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются (после того, как будут освобождены оставшиеся области в ЛНР - ред.) на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире "России 24".В том числе, уточнил он, ранее войска из ДНР были перенаправлены на луганское направление в рамках союзных усилий для того, чтобы "закрыть" ситуацию там. Там ситуация, по его словам, подходит к логическому завершению.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, здоровье - общество, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:54 30.06.2022 (обновлено: 20:25 30.06.2022)
 
Пушилин рассказал о ходе спецоперации

Пушилин: после взятия Лисичанска союзные войска перебросят в ДНР, что ускорит спецоперацию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ДНР будут переброшены войска ЛНР, а также направленные туда донецкие части после того, как ситуация на луганском направлении подойдет к своему "логическому завершению", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Силы с луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются (после того, как будут освобождены оставшиеся области в ЛНР - ред.) на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире "России 24".
В том числе, уточнил он, ранее войска из ДНР были перенаправлены на луганское направление в рамках союзных усилий для того, чтобы "закрыть" ситуацию там. Там ситуация, по его словам, подходит к логическому завершению.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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