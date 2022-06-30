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Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799361517.html
Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов
Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов - РИА Новости, 30.06.2022
Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, принимающим... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:45
2022-06-30T17:45
специальная военная операция на украине
общество
андрей турчак
россия
украина
единая россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине.Законопроект "Единой России" предполагает наделить гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.Уточняется, что после принятия документа граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее отметил, что статус ветерана боевых действий даст гражданскому персоналу в зоне спецоперации дополнительную социальную защиту государства.
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общество, андрей турчак, россия, украина, единая россия, ситуация в днр и лнр
17:45 30.06.2022
 
Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов

Госдума в I чтении приняла проект о статусе ветерана для гражданских, участвующих в СВО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине.
Законопроект "Единой России" предполагает наделить гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.
Уточняется, что после принятия документа граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее отметил, что статус ветерана боевых действий даст гражданскому персоналу в зоне спецоперации дополнительную социальную защиту государства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей ТурчакРоссияУкраинаЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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