https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799361517.html

Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов

Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов - РИА Новости, 30.06.2022

Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветеранов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, принимающим... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:45

2022-06-30T17:45

2022-06-30T17:45

специальная военная операция на украине

общество

андрей турчак

россия

украина

единая россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине.Законопроект "Единой России" предполагает наделить гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.Уточняется, что после принятия документа граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее отметил, что статус ветерана боевых действий даст гражданскому персоналу в зоне спецоперации дополнительную социальную защиту государства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, андрей турчак, россия, украина, единая россия, ситуация в днр и лнр