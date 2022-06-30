https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799257948.html

Большинство россиян скорее поддерживают спецоперацию, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян скорее поддерживают спецоперацию, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 30.06.2022

Большинство россиян скорее поддерживают спецоперацию, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (72%) скорее поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, 17% - скорее не поддерживают, 11% затрудняются с ответом,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:49

2022-06-30T13:49

2022-06-30T13:49

специальная военная операция на украине

россия

общество

вциом

вооруженные силы рф

нато

донбасс

украина

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Большинство россиян (72%) скорее поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, 17% - скорее не поддерживают, 11% затрудняются с ответом, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).По мнению 38% россиян, цель российской спецоперации - разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, еще 20% уверены, что цель спецоперации – защита населения Донбасса, 19% думают, что в первую очередь Россия преследует цель изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов. Еще 8% считают, что цель спецоперации - оккупировать Украину и присоединить ее к России.Также участников опроса попросили оценить вероятность проведения массовых акций протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод в их городе или населенном пункте. Большинство (83%) считают, что такие события маловероятны. Вполне возможными их посчитали 11% респондентов. Большинство "скорее всего не примет" участие в таких мероприятиях, если они будут проходить. Так сказали 83% опрошенных. Скорее всего поучаствуют, по их словам, 11% респондентов, еще 6% затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799238949.html

https://ria.ru/20220630/dobrovolets-1799232815.html

россия

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом, вооруженные силы рф, нато, донбасс, украина