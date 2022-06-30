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Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799250383.html
Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко
Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2022
Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Запада не оставила иного пути, кроме как начало проведения Россией военной спецоперации на... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:27
2022-06-30T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Запада не оставила иного пути, кроме как начало проведения Россией военной спецоперации на Украине."Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу - ред.) и безопасность накануне операции (на Украине - ред.), давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Знаете, что меня удивляет… Вполне нормальное требование - нет национализму, который перерастает, я вам как историк говорю, в фашизм. Нам это не надо, и Европе это не надо. Они в Украине это культивируют, поддерживают это. Хорошо. А если завтра это выплеснется в Европе?" - продолжил белорусский президент. Он считает, что Европа не должна быть в этом заинтересована. "Им не надо. В Украине - ладно. Беларуси, России - пусть будет. Но Европе это не нужно, особенно Германии, там уроки истории помнят. Они же должны понимать, что это будет прорастать, произрастать корнями по всей Европе", - подчеркнул Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html
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в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
13:27 30.06.2022
 
Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко

Лукашенко считает, что Запад не оставил России другого пути, кроме спецоперации на Украине

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Запада не оставила иного пути, кроме как начало проведения Россией военной спецоперации на Украине.
"Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу - ред.) и безопасность накануне операции (на Украине - ред.), давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:50Специальная военная операция на Украине
Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко
"Знаете, что меня удивляет… Вполне нормальное требование - нет национализму, который перерастает, я вам как историк говорю, в фашизм. Нам это не надо, и Европе это не надо. Они в Украине это культивируют, поддерживают это. Хорошо. А если завтра это выплеснется в Европе?" - продолжил белорусский президент. Он считает, что Европа не должна быть в этом заинтересована. "Им не надо. В Украине - ладно. Беларуси, России - пусть будет. Но Европе это не нужно, особенно Германии, там уроки истории помнят. Они же должны понимать, что это будет прорастать, произрастать корнями по всей Европе", - подчеркнул Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВС России и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Спецоперация против России: как Запад натравил на Москву постсоветские СМИ
 
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