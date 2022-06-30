https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799250383.html

Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко

Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2022

Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Запада не оставила иного пути, кроме как начало проведения Россией военной спецоперации на... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:27

2022-06-30T13:27

2022-06-30T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

белоруссия

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Запада не оставила иного пути, кроме как начало проведения Россией военной спецоперации на Украине."Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу - ред.) и безопасность накануне операции (на Украине - ред.), давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Знаете, что меня удивляет… Вполне нормальное требование - нет национализму, который перерастает, я вам как историк говорю, в фашизм. Нам это не надо, и Европе это не надо. Они в Украине это культивируют, поддерживают это. Хорошо. А если завтра это выплеснется в Европе?" - продолжил белорусский президент. Он считает, что Европа не должна быть в этом заинтересована. "Им не надо. В Украине - ладно. Беларуси, России - пусть будет. Но Европе это не нужно, особенно Германии, там уроки истории помнят. Они же должны понимать, что это будет прорастать, произрастать корнями по всей Европе", - подчеркнул Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html

https://ria.ru/20220616/smi-1795436082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр