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Володин призвал депутатов встречаться с семьями участников спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799243126.html
Володин призвал депутатов встречаться с семьями участников спецоперации
Володин призвал депутатов встречаться с семьями участников спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Володин призвал депутатов встречаться с семьями участников спецоперации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг посоветовал депутатам палаты проводить личные встречи с семьями российских военнослужащих, РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:10
2022-06-30T13:10
специальная военная операция на украине
украина
россия
госдума рф
в мире
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг посоветовал депутатам палаты проводить личные встречи с семьями российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине."Нам важно оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем, кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих. Мы с вами все избраны от разных территорий, знаем, кто находится сегодня на территории Украины, знаем семьи погибших... Давайте это в обязательном порядке будем делать", - обратился спикер ГД к депутатам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220609/veterany-1794400693.html
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украина, россия, госдума рф, в мире, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр
13:10 30.06.2022
 
Володин призвал депутатов встречаться с семьями участников спецоперации

Володин призвал депутатов встречаться с семьями участников спецоперации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг посоветовал депутатам палаты проводить личные встречи с семьями российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.
"Нам важно оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем, кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих. Мы с вами все избраны от разных территорий, знаем, кто находится сегодня на территории Украины, знаем семьи погибших... Давайте это в обязательном порядке будем делать", - обратился спикер ГД к депутатам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГосдума РФВ миреВячеслав ВолодинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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