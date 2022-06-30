https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799238949.html
Медведев назвал спецоперацию на Украине очень взвешенным решением
Медведев назвал спецоперацию на Украине очень взвешенным решением - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев назвал спецоперацию на Украине очень взвешенным решением
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал спецоперацию РФ на Украине тяжелым, но очень взвешенным решением. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:57
2022-06-30T12:57
2022-06-30T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
украина
ситуация в днр и лнр
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал спецоперацию РФ на Украине тяжелым, но очень взвешенным решением."У России не оставалось другого выбора, это очевидно. Спецоперация – решение тяжелое, совсем непростое, но именно поэтому взвешенное и обдуманное", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Медведев подчеркнул, что "цель спецоперации – защита людей, которые годами подвергались бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима, нарушающего все возможные стандарты и нормы".Говоря об угрозе со стороны НАТО, он напомнил, что на протяжении 30 лет Россия настойчиво и терпеливо пыталась договориться о принципах равной и неделимой безопасности в Европе, однако "ответом были лишь уловки, обман, давление и шантаж"."Когда все средства мирного урегулирования были исчерпаны, когда мы сделали все возможное, чтобы разрешить ситуацию дипломатическими методами, поступить иначе не было возможности. Отказ украинских должностных лиц от ранее объявленных намерений, их признание того, что Минские соглашения были лишь предлогом, чтобы тянуть время и наращивать мощь вооруженных сил, это прямо демонстрируют", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, украина, ситуация в днр и лнр
Медведев назвал спецоперацию на Украине очень взвешенным решением
Медведев назвал спецоперацию на Украине тяжелым, но очень взвешенным решением