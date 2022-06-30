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Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799179330.html
Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске
Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске - РИА Новости, 30.06.2022
Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске
Силы Луганской Народной Республики и Российской Федерации заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:04
2022-06-30T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики и Российской Федерации заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина
10:04 30.06.2022 (обновлено: 14:26 30.06.2022)
 
Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске

Народная милиция ЛНР заявила о взятии важных плацдармов для наступления в Лисичанске

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики и Российской Федерации заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"НПЗ (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. — Прим. ред.) освобожден, идут бои в городе в самом, есть ряд успехов, заняты важные плацдармы к дальнейшему освобождению данного населенного пункта", — сказал он.

Кадры освобожденного НПЗ под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 08:40
Опубликованы кадры из освобожденного НПЗ под Лисичанском
Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.
Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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