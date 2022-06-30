https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799179330.html
Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске
Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске - РИА Новости, 30.06.2022
Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске
Силы Луганской Народной Республики и Российской Федерации заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:04
2022-06-30T10:04
2022-06-30T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики и Российской Федерации заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html
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в мире, украина
10:04 30.06.2022 (обновлено: 14:26 30.06.2022)
Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске
Народная милиция ЛНР заявила о взятии важных плацдармов для наступления в Лисичанске