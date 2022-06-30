https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799179330.html

Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске

Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске - РИА Новости, 30.06.2022

Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске

Силы Луганской Народной Республики и Российской Федерации заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:04

2022-06-30T10:04

2022-06-30T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1794988915_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_0702910c813e3765dc5bcdffdcbc64aa.jpg

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики и Российской Федерации заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина