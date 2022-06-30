https://ria.ru/20220630/sotsseti-1799231031.html

Органы власти обязали создавать страницы в социальных сетях

Органы власти обязали создавать страницы в социальных сетях - РИА Новости, 30.06.2022

Органы власти обязали создавать страницы в социальных сетях

Госдума РФ на пленарном заседании в четверг приняла закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:40

2022-06-30T12:40

2022-06-30T12:40

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госдума рф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в четверг приняла закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях.Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Закон устанавливает обязанность для органов власти по созданию и использованию официальных страниц в соцсетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.В законе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети, отмечалось в пояснительных материалах к законопроекту.

https://ria.ru/20220630/smi-1799227043.html

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общество, технологии, россия, госдума рф