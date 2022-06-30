Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии
© Фото : Правительство Липецкой областиЛипецкая область на Форуме регионов России и Беларуси подписала четыре соглашения о побратимстве
Липецкая область на Форуме регионов России и Беларуси подписала четыре соглашения о побратимстве
ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Представители Липецкой области намерены подписать четыре соглашения о взаимодействии с Белоруссией, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Планируем, что будет подписано четыре соглашения о побратимстве с районами республики. Обязательно обсудим сотрудничество в сфере АПК. Ожидаю, что на первое место выйдут вопросы импортозамещения и экономической устойчивости", - сказал глава региона.
По словам Артамонова, на протяжении многих лет Республика Беларусь является одним из ведущих торговых партнеров Липецкой области среди стран СНГ. По торговому обороту республика в регионе занимает шестое место. В прошлом году внешнеторговый оборот между регионом и страной вырос почти на 40 %, экспорт увеличился более чем на 60 %.