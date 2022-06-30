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Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2022
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Липецкая область
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Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии
Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2022
Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии
Представители Липецкой области намерены подписать четыре соглашения о взаимодействии с Белоруссией, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:53
2022-06-30T16:53
липецкая область
липецкая область
белоруссия
россия
экономика
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ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Представители Липецкой области намерены подписать четыре соглашения о взаимодействии с Белоруссией, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что документы будут подписаны на полях форума регионов России и Беларуси, который проходит в Гродно.По словам Артамонова, на протяжении многих лет Республика Беларусь является одним из ведущих торговых партнеров Липецкой области среди стран СНГ. По торговому обороту республика в регионе занимает шестое место. В прошлом году внешнеторговый оборот между регионом и страной вырос почти на 40 %, экспорт увеличился более чем на 60 %.
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липецкая область, белоруссия, россия, экономика
16:53 30.06.2022
 

Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии

© Фото : Правительство Липецкой областиЛипецкая область на Форуме регионов России и Беларуси подписала четыре соглашения о побратимстве
Липецкая область на Форуме регионов России и Беларуси подписала четыре соглашения о побратимстве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Липецкая область на Форуме регионов России и Беларуси подписала четыре соглашения о побратимстве
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ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Представители Липецкой области намерены подписать четыре соглашения о взаимодействии с Белоруссией, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что документы будут подписаны на полях форума регионов России и Беларуси, который проходит в Гродно.
"Планируем, что будет подписано четыре соглашения о побратимстве с районами республики. Обязательно обсудим сотрудничество в сфере АПК. Ожидаю, что на первое место выйдут вопросы импортозамещения и экономической устойчивости", - сказал глава региона.
По словам Артамонова, на протяжении многих лет Республика Беларусь является одним из ведущих торговых партнеров Липецкой области среди стран СНГ. По торговому обороту республика в регионе занимает шестое место. В прошлом году внешнеторговый оборот между регионом и страной вырос почти на 40 %, экспорт увеличился более чем на 60 %.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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