https://ria.ru/20220630/soglasheniya-1799321036.html

Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии

Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2022

Липецкая область заключит партнерские соглашения с районами Белоруссии

Представители Липецкой области намерены подписать четыре соглашения о взаимодействии с Белоруссией, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:53

2022-06-30T16:53

2022-06-30T16:53

липецкая область

липецкая область

белоруссия

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799329612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_febfe29acabd971201ccb54e3f1028f9.jpg

ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Представители Липецкой области намерены подписать четыре соглашения о взаимодействии с Белоруссией, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что документы будут подписаны на полях форума регионов России и Беларуси, который проходит в Гродно.По словам Артамонова, на протяжении многих лет Республика Беларусь является одним из ведущих торговых партнеров Липецкой области среди стран СНГ. По торговому обороту республика в регионе занимает шестое место. В прошлом году внешнеторговый оборот между регионом и страной вырос почти на 40 %, экспорт увеличился более чем на 60 %.

https://ria.ru/20220617/investklimat-1796054050.html

липецкая область

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, белоруссия, россия, экономика