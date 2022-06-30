https://ria.ru/20220630/sng-1799350043.html

Лавров призвал гармонизировать в СГ правоприменение в отношении СМИ и НПО

Лавров призвал гармонизировать в СГ правоприменение в отношении СМИ и НПО - РИА Новости, 30.06.2022

Лавров призвал гармонизировать в СГ правоприменение в отношении СМИ и НПО

Парламентариям из РФ и Белоруссии нужно работать над гармонизацией правоприменительной практики в отношении НПО и СМИ обеих стран, заявил министр иностранных... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:23

2022-06-30T17:23

2022-06-30T17:23

союзное государство

в мире

сергей лавров

белоруссия

россия

союзное государство

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Парламентариям из РФ и Белоруссии нужно работать над гармонизацией правоприменительной практики в отношении НПО и СМИ обеих стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."И еще один аспект, над которым хотел бы заострить внимание, думаю, что парламентарии наших двух стран могли бы работать над гармонизацией правоприменительной практики и формированием единых подходов к функционированию российских и белорусских неправительственных организаций и СМИ на территории Союзного государства", - сказал он в ходе выездного заседания комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова приурочен к 30-летию установления дипотношений между Россией и Белоруссией. Министры двух стран приняли участие в торжественном мероприятии по этому случаю, которое включило в себя открытие выставки, подписание совместного заявления и гашение специально выполненного к этой дате почтового конверта.Контакты России и Белоруссии в последнее время особенно участились. Визит Лаврова в Минск пройдет через несколько дней после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, на которой они обсудили ряд тем - от совместных инвестиционных проектов до ситуации на Украине. Путин и Лукашенко встретятся вновь уже на этой неделе, они планируют принять участие в форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля.

https://ria.ru/20220523/otnosheniya-1789736453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, белоруссия, россия, союзное государство