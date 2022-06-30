https://ria.ru/20220630/smi-1799227043.html
Госдума приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ
Госдума приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ - РИА Новости, 30.06.2022
Госдума приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:30
2022-06-30T12:30
2022-06-30T12:38
общество
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россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.Согласно новым нормам, генпрокурор РФ и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных медиа в РФ, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев (до полугода при повторном нарушении).Вместе с тем, в случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требования генпрокурора. Лицензию можно будет по решению Роскомнадзора восстановить досрочно, если недостоверные сообщения будут удалены.Новые полномочия ГП по приостановке лицензии СМИЗакон о СМИ дополняется новой статьей, наделяя генпрокурора и его замов исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.В соответствии с законом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.Также изменения вносятся в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности: журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.
https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, медиа - общество, россия, госдума рф
12:30 30.06.2022 (обновлено: 12:38 30.06.2022)
Госдума приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ
Госдума приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ за рубежом
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.
Согласно новым нормам, генпрокурор РФ
и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных медиа в РФ, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев (до полугода при повторном нарушении).
Вместе с тем, в случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требования генпрокурора. Лицензию можно будет по решению Роскомнадзора
восстановить досрочно, если недостоверные сообщения будут удалены.
Новые полномочия ГП по приостановке лицензии СМИ
Закон о СМИ дополняется новой статьей, наделяя генпрокурора и его замов исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ
, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.
В соответствии с законом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.
Также изменения вносятся в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности: журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.