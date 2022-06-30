https://ria.ru/20220630/smi-1799227043.html

Госдума приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ

Госдума приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ - РИА Новости, 30.06.2022

Госдума приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:30

2022-06-30T12:30

2022-06-30T12:38

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.Согласно новым нормам, генпрокурор РФ и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных медиа в РФ, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев (до полугода при повторном нарушении).Вместе с тем, в случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требования генпрокурора. Лицензию можно будет по решению Роскомнадзора восстановить досрочно, если недостоверные сообщения будут удалены.Новые полномочия ГП по приостановке лицензии СМИЗакон о СМИ дополняется новой статьей, наделяя генпрокурора и его замов исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.В соответствии с законом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.Также изменения вносятся в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности: журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, медиа - общество, россия, госдума рф