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В Совфеде не поддержали идею поднять скорость на некоторых участках дорог - РИА Новости, 30.06.2022
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В Совфеде не поддержали идею поднять скорость на некоторых участках дорог
В Совфеде не поддержали идею поднять скорость на некоторых участках дорог - РИА Новости, 30.06.2022
В Совфеде не поддержали идею поднять скорость на некоторых участках дорог
Предложение ГИБДД поднять максимальную скорость на некоторых участках дорог до 150 километров в час вызывает сомнения и на данном этапе не актуально, заявил РИА РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:29
2022-06-30T19:29
общество
авто
михаил черников
россия
сергей цеков
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предложение ГИБДД поднять максимальную скорость на некоторых участках дорог до 150 километров в час вызывает сомнения и на данном этапе не актуально, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что на прямых участках дорог, где нет виражей и поворотов, максимальную скорость можно было бы увеличить до 150 километров в час."Я сам водитель, за рулем езжу постоянно. И могу сказать, что сомневаюсь в актуальности такого предложения. То есть нештрафуемый порог скорости будет 170 километров в час", - сказал Цеков.По словам сенатора, скорость 150 километров в час на трассе - "это чересчур"."На мой взгляд, на данном этапе такое решение принимать рано", - добавил Цеков.Сенатор отметил, что часто ездит за рулем по федеральной трассе "Таврида", где максимально допустимой скоростью является 90 километров в час. "Вот на таких дорогах можно было бы поднять верхнюю планку до 110 километров в час", - полагает он.
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общество, авто, михаил черников, россия, сергей цеков, совет федерации рф
19:29 30.06.2022
 
В Совфеде не поддержали идею поднять скорость на некоторых участках дорог

Цеков не поддержал идею поднять скорость на некоторых дорогах до 150 километров в час

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Предупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предложение ГИБДД поднять максимальную скорость на некоторых участках дорог до 150 километров в час вызывает сомнения и на данном этапе не актуально, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что на прямых участках дорог, где нет виражей и поворотов, максимальную скорость можно было бы увеличить до 150 километров в час.
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"Я сам водитель, за рулем езжу постоянно. И могу сказать, что сомневаюсь в актуальности такого предложения. То есть нештрафуемый порог скорости будет 170 километров в час", - сказал Цеков.
По словам сенатора, скорость 150 километров в час на трассе - "это чересчур".
"Вы поймите, нет хорошей дороги, хорошая дорога - это обман. Мысль о том, что это хороший, комфортный участок дороги, наоборот, обманывает водителя. Очень много аварий происходит как раз на прямых участках дороги", - заявил он.
"На мой взгляд, на данном этапе такое решение принимать рано", - добавил Цеков.
Сенатор отметил, что часто ездит за рулем по федеральной трассе "Таврида", где максимально допустимой скоростью является 90 километров в час. "Вот на таких дорогах можно было бы поднять верхнюю планку до 110 километров в час", - полагает он.
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ОбществоАвтоМихаил ЧерниковРоссияСергей ЦековСовет Федерации РФ
 
 
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