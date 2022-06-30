https://ria.ru/20220630/skorost-1799394314.html

В Совфеде не поддержали идею поднять скорость на некоторых участках дорог

В Совфеде не поддержали идею поднять скорость на некоторых участках дорог - РИА Новости, 30.06.2022

В Совфеде не поддержали идею поднять скорость на некоторых участках дорог

Предложение ГИБДД поднять максимальную скорость на некоторых участках дорог до 150 километров в час вызывает сомнения и на данном этапе не актуально, заявил РИА РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:29

2022-06-30T19:29

2022-06-30T19:29

общество

авто

михаил черников

россия

сергей цеков

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предложение ГИБДД поднять максимальную скорость на некоторых участках дорог до 150 километров в час вызывает сомнения и на данном этапе не актуально, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что на прямых участках дорог, где нет виражей и поворотов, максимальную скорость можно было бы увеличить до 150 километров в час."Я сам водитель, за рулем езжу постоянно. И могу сказать, что сомневаюсь в актуальности такого предложения. То есть нештрафуемый порог скорости будет 170 километров в час", - сказал Цеков.По словам сенатора, скорость 150 километров в час на трассе - "это чересчур"."На мой взгляд, на данном этапе такое решение принимать рано", - добавил Цеков.Сенатор отметил, что часто ездит за рулем по федеральной трассе "Таврида", где максимально допустимой скоростью является 90 километров в час. "Вот на таких дорогах можно было бы поднять верхнюю планку до 110 километров в час", - полагает он.

https://ria.ru/20220630/narkotiki-1799251735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/avto-1799019230.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, авто, михаил черников, россия, сергей цеков, совет федерации рф