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В ГИБДД предложили поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч - РИА Новости, 30.06.2022
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В ГИБДД предложили поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч
В ГИБДД предложили поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч - РИА Новости, 30.06.2022
В ГИБДД предложили поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч
Скоростное ограничение на некоторых участках дорог можно было бы поднять до 150 километров в час, для этого есть вся необходимая инфраструктура, считает глава... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:02
2022-06-30T18:02
общество
авто
михаил черников
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Скоростное ограничение на некоторых участках дорог можно было бы поднять до 150 километров в час, для этого есть вся необходимая инфраструктура, считает глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников."У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские... мало виражей, поворотов, есть хорошие участки дороги, прямые. Почему там? При условии разделения транспортных потоков, при условиях погодных, потому что на платных дорогах вообще у нас индикаторы стоят. Если что-то меняется, они сразу предупреждают. Почему бы не разогнать максимальную скорость до 150? Наоборот, увеличить. Мы про ограничения вообще ничего не говорим", - сказал Черников на пресс-конференции.По его словам, сейчас качество и обустройство элементов дорожной сети говорят о том, что на отдельных участках дорог можно повышать максимально разрешенную скорость и до 150 километров в час.Он добавил, что аварийность от повышения скоростного ограничения до 130 километров в час не выросла. Напротив, возросла пропускная способность и ушла "агрессия водителей".
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общество, авто, михаил черников
18:02 30.06.2022
 
В ГИБДД предложили поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч

Глава ГИБДД Черников предложил поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпидометр в салоне автомобиля
Спидометр в салоне автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Скоростное ограничение на некоторых участках дорог можно было бы поднять до 150 километров в час, для этого есть вся необходимая инфраструктура, считает глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.
"У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские... мало виражей, поворотов, есть хорошие участки дороги, прямые. Почему там? При условии разделения транспортных потоков, при условиях погодных, потому что на платных дорогах вообще у нас индикаторы стоят. Если что-то меняется, они сразу предупреждают. Почему бы не разогнать максимальную скорость до 150? Наоборот, увеличить. Мы про ограничения вообще ничего не говорим", - сказал Черников на пресс-конференции.
По его словам, сейчас качество и обустройство элементов дорожной сети говорят о том, что на отдельных участках дорог можно повышать максимально разрешенную скорость и до 150 километров в час.
Он добавил, что аварийность от повышения скоростного ограничения до 130 километров в час не выросла. Напротив, возросла пропускная способность и ушла "агрессия водителей".
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД
 
ОбществоАвтоМихаил Черников
 
 
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