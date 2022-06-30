В ГИБДД предложили поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч
Глава ГИБДД Черников предложил поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч
Спидометр в салоне автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Скоростное ограничение на некоторых участках дорог можно было бы поднять до 150 километров в час, для этого есть вся необходимая инфраструктура, считает глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.
"У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские... мало виражей, поворотов, есть хорошие участки дороги, прямые. Почему там? При условии разделения транспортных потоков, при условиях погодных, потому что на платных дорогах вообще у нас индикаторы стоят. Если что-то меняется, они сразу предупреждают. Почему бы не разогнать максимальную скорость до 150? Наоборот, увеличить. Мы про ограничения вообще ничего не говорим", - сказал Черников на пресс-конференции.
По его словам, сейчас качество и обустройство элементов дорожной сети говорят о том, что на отдельных участках дорог можно повышать максимально разрешенную скорость и до 150 километров в час.
Он добавил, что аварийность от повышения скоростного ограничения до 130 километров в час не выросла. Напротив, возросла пропускная способность и ушла "агрессия водителей".
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