https://ria.ru/20220630/siriya-1799314899.html

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 30.06.2022

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:15

2022-06-30T16:15

2022-06-30T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

сирия

украина

луганская народная республика

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мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщается на сайте ведомства. Помимо этого, украинская сторона начала процедуру введения торгового эмбарго и других санкций против юридических и физических лиц в Сирии.Накануне Дамаск сообщил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Леонид Пасечник, это будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220630/tekhas-1799241546.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сирия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, мид украины, ситуация в днр и лнр