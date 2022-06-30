https://ria.ru/20220630/siriya-1799314899.html
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 30.06.2022
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией
Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:15
2022-06-30T16:15
2022-06-30T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
мид украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_18c25129e51b7570d04ee9dac8e1b1be.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщается на сайте ведомства. Помимо этого, украинская сторона начала процедуру введения торгового эмбарго и других санкций против юридических и физических лиц в Сирии.Накануне Дамаск сообщил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Леонид Пасечник, это будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220630/tekhas-1799241546.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сирия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_759208b470fac7fe84ab0bc58b7d0c3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, мид украины, ситуация в днр и лнр
16:15 30.06.2022 (обновлено: 17:42 30.06.2022)
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией
МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания ЛНР и ЛНР