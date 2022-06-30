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Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/siriya-1799314899.html
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 30.06.2022
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией
Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:15
2022-06-30T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщается на сайте ведомства. Помимо этого, украинская сторона начала процедуру введения торгового эмбарго и других санкций против юридических и физических лиц в Сирии.Накануне Дамаск сообщил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Леонид Пасечник, это будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220630/tekhas-1799241546.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сирия
украина
луганская народная республика
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в мире, сирия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, мид украины, ситуация в днр и лнр
16:15 30.06.2022 (обновлено: 17:42 30.06.2022)
 
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания ЛНР и ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщается на сайте ведомства.
"Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", — говорится в заявлении.
Помимо этого, украинская сторона начала процедуру введения торгового эмбарго и других санкций против юридических и физических лиц в Сирии.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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