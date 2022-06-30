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Лавров ожидает ответа от Норвегии по ситуации с грузами на Шпицберген - РИА Новости, 30.06.2022
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Лавров ожидает ответа от Норвегии по ситуации с грузами на Шпицберген
Лавров ожидает ответа от Норвегии по ситуации с грузами на Шпицберген - РИА Новости, 30.06.2022
Лавров ожидает ответа от Норвегии по ситуации с грузами на Шпицберген
Россия надеется оперативно получить ответ от Норвегии, как запрет на пропуск грузов для поселений РФ соотносится с договором о Шпицбергене, сообщил глава МИД РФ РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:14
2022-06-30T16:22
норвегия
россия
в мире
здоровье - общество
константин косачев
шпицберген
совет федерации рф
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия надеется оперативно получить ответ от Норвегии, как запрет на пропуск грузов для поселений РФ соотносится с договором о Шпицбергене, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для начала мы хотим посмотреть, как Норвегия отреагирует на наши обращения, сделанные сразу же после того, как произошел этот инцидент. Мы направили официальный запрос с настоятельным требованием объяснить нам, как это все сочетается с обязательствами Норвегии по договору о Шпицбергене 1920 года. Надеюсь, что они ответят оперативно. Потом уже мы будем анализировать ситуацию и сделаем это быстро", - сказал он на пресс- конференции.Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщал ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в среду, что своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.
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норвегия, россия, в мире, здоровье - общество, константин косачев, шпицберген, совет федерации рф
16:14 30.06.2022 (обновлено: 16:22 30.06.2022)
 
Лавров ожидает ответа от Норвегии по ситуации с грузами на Шпицберген

Лавров: Россия надеется на ответ Осло о соответствии ее действий договору о Шпицбергене

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия надеется оперативно получить ответ от Норвегии, как запрет на пропуск грузов для поселений РФ соотносится с договором о Шпицбергене, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для начала мы хотим посмотреть, как Норвегия отреагирует на наши обращения, сделанные сразу же после того, как произошел этот инцидент. Мы направили официальный запрос с настоятельным требованием объяснить нам, как это все сочетается с обязательствами Норвегии по договору о Шпицбергене 1920 года. Надеюсь, что они ответят оперативно. Потом уже мы будем анализировать ситуацию и сделаем это быстро", - сказал он на пресс- конференции.
Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщал ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в среду, что своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 14:13
В МИД пригрозили Осло ответными мерами из-за ситуации вокруг Шпицбергена
 
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