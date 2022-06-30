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Более 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в МО - РИА Новости, 30.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220630/shkolniki-1799290649.html
Более 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в МО
Более 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в МО - РИА Новости, 30.06.2022
Более 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в МО
Прием заявлений на запись детей в первые классы школ по месту прописки завершается в Московской области. Жители подали уже более 120 тысяч заявок, сообщил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:29
2022-06-30T15:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прием заявлений на запись детей в первые классы школ по месту прописки завершается в Московской области. Жители подали уже более 120 тысяч заявок, сообщил телеканал "360".Записать ребенка в любую школу при наличии мест жители Московской области смогут с 6 июля, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Сделать это можно на региональном сайте "Госуслуги"."Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет много времени", – заверила вице-губернатор.Всего в этом году в Московской области в школы пойдет около миллиона первоклассников.
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московская область (подмосковье)
15:29 30.06.2022
 

Более 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в МО

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прием заявлений на запись детей в первые классы школ по месту прописки завершается в Московской области. Жители подали уже более 120 тысяч заявок, сообщил телеканал "360".
Записать ребенка в любую школу при наличии мест жители Московской области смогут с 6 июля, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Сделать это можно на региональном сайте "Госуслуги".
"Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет много времени", – заверила вице-губернатор.
Всего в этом году в Московской области в школы пойдет около миллиона первоклассников.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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