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Более 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в МО

Более 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в МО - РИА Новости, 30.06.2022

Более 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в МО

Прием заявлений на запись детей в первые классы школ по месту прописки завершается в Московской области. Жители подали уже более 120 тысяч заявок, сообщил... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:29

2022-06-30T15:29

2022-06-30T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прием заявлений на запись детей в первые классы школ по месту прописки завершается в Московской области. Жители подали уже более 120 тысяч заявок, сообщил телеканал "360".Записать ребенка в любую школу при наличии мест жители Московской области смогут с 6 июля, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Сделать это можно на региональном сайте "Госуслуги"."Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет много времени", – заверила вице-губернатор.Всего в этом году в Московской области в школы пойдет около миллиона первоклассников.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)