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Москалькова не получала обращений по помилованию Сапеги - РИА Новости, 30.06.2022
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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220630/sapega-1799336641.html
Москалькова не получала обращений по помилованию Сапеги
Москалькова не получала обращений по помилованию Сапеги - РИА Новости, 30.06.2022
Москалькова не получала обращений по помилованию Сапеги
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что до сих пор не получала обращений по поводу помилования осуждённой на 6 лет... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:58
2022-06-30T16:58
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
софия сапега
татьяна москалькова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что до сих пор не получала обращений по поводу помилования осуждённой на 6 лет колонии в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги."Нет, не было", - сообщила Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, поступили ли к ней обращения о помиловании по поводу дела Софьи Сапеги.Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании и направила его в администрацию колонии в Гомеле.Ранее отчим россиянки Сергей Дудич подтвердил РИА Новости, что на прошлой неделе Сапега и ее адвокат занимались подготовкой документов для прошения у Лукашенко о помиловании.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов. Пресс-служба Верховного суда Белоруссии 25 мая сообщила, что приговор в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20220627/pomilovanie-1798388854.html
https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html
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в мире, белоруссия, софия сапега, татьяна москалькова, россия
16:58 30.06.2022
 
Москалькова не получала обращений по помилованию Сапеги

Москалькова не получала обращений по помилованию осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкРоссиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Тамара Беляева
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Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что до сих пор не получала обращений по поводу помилования осуждённой на 6 лет колонии в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.
"Нет, не было", - сообщила Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, поступили ли к ней обращения о помиловании по поводу дела Софьи Сапеги.
Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании и направила его в администрацию колонии в Гомеле.
Ранее отчим россиянки Сергей Дудич подтвердил РИА Новости, что на прошлой неделе Сапега и ее адвокат занимались подготовкой документов для прошения у Лукашенко о помиловании.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов. Пресс-служба Верховного суда Белоруссии 25 мая сообщила, что приговор в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии.
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
27 июня, 12:34
В Кремле прокомментировали прошение Сапеги о помиловании
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.
Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 13:49
Бутина дала совет Сапеге
 
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияСофия СапегаТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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