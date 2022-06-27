https://ria.ru/20220627/pomilovanie-1798308072.html

Софья Сапега написала прошение о помиловании

Софья Сапега написала прошение о помиловании - РИА Новости, 27.06.2022

Софья Сапега написала прошение о помиловании

Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:51

2022-06-27T08:51

2022-06-27T09:48

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, направила его в администрацию колонии в Гомеле, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат семьи Антон Гашинский."На прошлой неделе адвокат завез подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию (при президенте Лукашенко – ред.). Его подали в администрацию колонии, она будет рассматривать и решать вопрос о дальнейшей передаче в комиссию", - сказал Гашинский.Он уточнил, что конкретных сроков рассмотрения подготовленных документов и передачи администрацией колонии в комиссию о помиловании законодательством не определено."Это может произойти через месяц, а может и через полгода", - пояснил собеседник.В свою очередь отчим россиянки Сергей Дудич подтвердил РИА Новости, что на прошлой неделе Сапега и ее адвокат занимались подготовкой документов для прошения у Лукашенко о помиловании.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов. Пресс-служба Верховного суда Белоруссии 25 мая сообщила, что приговор в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя президента республики Лукашенко.Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20211208/sapega-1762727492.html

https://ria.ru/20220506/sapega-1787215576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, афины, вильнюс, ryanair