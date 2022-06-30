https://ria.ru/20220630/sanktsii-1799356040.html

ООН призвала США снять санкции с Ирана

ООН призвала США снять санкции с Ирана - РИА Новости, 30.06.2022

ООН призвала США снять санкции с Ирана

ООН призывает США снять с Ирана санкции, как это предписывает СВПД и продлить действие изъятий в вопросе торговли нефтью с ИРИ, заявила на заседании СБ ООН... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:35

2022-06-30T17:35

2022-06-30T17:57

в мире

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

оон

розмари дикарло

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ООН, 30 июн – РИА Новости. ООН призывает США снять с Ирана санкции, как это предписывает СВПД и продлить действие изъятий в вопросе торговли нефтью с ИРИ, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Мы вновь призываем Соединенные Штаты отменить или сделать исключения из санкций, как это предусмотрено в СВПД, и продлить действие изъятий в отношении торговли нефтью с Ираном", - сказала ДиКарло.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.В начале недели иранские власти объявили, что переговоры теперь будут проходить в одной из стран Персидского залива, немедленно созвав первый пробный раунд. Однако иранское агентство Tasnim спустя два дня переговорного процесса сообщило, что переговоры завершились безрезультатно, так как американская делегация не захотела рассматривать требования Ирана о соблюдении его экономической выгоды в окончательном варианте соглашения.

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781315730.html

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

иран

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, оон, розмари дикарло