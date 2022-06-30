https://ria.ru/20220630/samolety-1799383430.html

В Шереметьево самолет столкнулся со стаей птиц

В Шереметьево самолет столкнулся со стаей птиц - РИА Новости, 30.06.2022

В Шереметьево самолет столкнулся со стаей птиц

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц, пострадавших нет, прокуратура начала проверку, сообщили в московской... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:53

2022-06-30T19:53

2022-06-30T19:53

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц, пострадавших нет, прокуратура начала проверку, сообщили в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.Происшествие произошло накануне в аэропорту Шереметьево. Предварительно известно, что самолет "Аэрофлота", летевший из Екатеринбурга в Москву, при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц. В результате инцидента пострадавших нет, из-за полученных повреждений самолет отстранен от полетов."Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено провести проверку исполнения требований законодательства в сфере орнитологического обеспечения полетов", — говорится в сообщении.

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Лана Баева

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