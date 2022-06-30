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В Шереметьево самолет столкнулся со стаей птиц - РИА Новости, 30.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220630/samolety-1799383430.html
В Шереметьево самолет столкнулся со стаей птиц
В Шереметьево самолет столкнулся со стаей птиц - РИА Новости, 30.06.2022
В Шереметьево самолет столкнулся со стаей птиц
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц, пострадавших нет, прокуратура начала проверку, сообщили в московской... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:53
2022-06-30T19:53
туризм
туризм
екатеринбург
москва
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц, пострадавших нет, прокуратура начала проверку, сообщили в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.Происшествие произошло накануне в аэропорту Шереметьево. Предварительно известно, что самолет "Аэрофлота", летевший из Екатеринбурга в Москву, при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц. В результате инцидента пострадавших нет, из-за полученных повреждений самолет отстранен от полетов."Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено провести проверку исполнения требований законодательства в сфере орнитологического обеспечения полетов", — говорится в сообщении.
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туризм, екатеринбург, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании
19:53 30.06.2022
 
В Шереметьево самолет столкнулся со стаей птиц

Прокуратура проведет проверку после столкновения самолета со стаей птиц в Шереметьево

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение международных рейсов
Авиакомпания Аэрофлот приостанавливает выполнение международных рейсов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц, пострадавших нет, прокуратура начала проверку, сообщили в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Происшествие произошло накануне в аэропорту Шереметьево. Предварительно известно, что самолет "Аэрофлота", летевший из Екатеринбурга в Москву, при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц. В результате инцидента пострадавших нет, из-за полученных повреждений самолет отстранен от полетов.
"Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено провести проверку исполнения требований законодательства в сфере орнитологического обеспечения полетов", — говорится в сообщении.
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