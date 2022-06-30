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Лайнер, летевший из Бишкека в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220630/samolety-1799218196.html
Лайнер, летевший из Бишкека в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге
Лайнер, летевший из Бишкека в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2022
Лайнер, летевший из Бишкека в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бишкека в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за сигнала о неисправности системы... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:44
2022-06-30T12:06
туризм
туризм
екатеринбург
новости - туризм
туристы
санкт-петербург
бишкек
авиакомпании
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бишкека в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за сигнала о неисправности системы навигации, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Борт благополучно приземлился в Екатеринбурге. Сейчас авиационные инженеры определяют характер неисправности", – сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в лайнере находились 180 человек, все они сейчас размещены в "стерильной зоне" аэропорта.
https://ria.ru/20220630/aviakompaniya-1799204301.html
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туризм, екатеринбург, новости - туризм, туристы, санкт-петербург, бишкек, авиакомпании, самолеты
11:44 30.06.2022 (обновлено: 12:06 30.06.2022)
 
Лайнер, летевший из Бишкека в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге

Борт "Уральских авиалиний" Бишкек – Петербург сел в Екатеринбурге из-за неисправности

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бишкека в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за сигнала о неисправности системы навигации, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Борт благополучно приземлился в Екатеринбурге. Сейчас авиационные инженеры определяют характер неисправности", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в лайнере находились 180 человек, все они сейчас размещены в "стерильной зоне" аэропорта.
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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