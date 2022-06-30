https://ria.ru/20220630/samolety-1799218196.html

Лайнер, летевший из Бишкека в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге

Лайнер, летевший из Бишкека в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2022

Лайнер, летевший из Бишкека в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бишкека в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за сигнала о неисправности системы... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:44

2022-06-30T11:44

2022-06-30T12:06

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бишкека в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за сигнала о неисправности системы навигации, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Борт благополучно приземлился в Екатеринбурге. Сейчас авиационные инженеры определяют характер неисправности", – сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в лайнере находились 180 человек, все они сейчас размещены в "стерильной зоне" аэропорта.

https://ria.ru/20220630/aviakompaniya-1799204301.html

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Лана Баева

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