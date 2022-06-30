https://ria.ru/20220630/samokaty-1799148400.html
Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД
Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД - РИА Новости, 30.06.2022
Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД
Электросамокаты определенной категории необходимо обязать ставить на учет в ГИБДД и платить за них транспортный налог, заявил РИА Новости сенатор Александр... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:37
2022-06-30T03:37
2022-06-30T03:37
александр башкин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Электросамокаты определенной категории необходимо обязать ставить на учет в ГИБДД и платить за них транспортный налог, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По его словам, это необходимо, чтобы снизить резко растущее число инцидентов с такими средствами, приводящими в том числе к летальным исходам.Как подчеркнул Башкин, статистика травматизма с участием электросамокатов растет в геометрической прогрессии. Если в 2019-2020 годах было зарегистрировано всего несколько подобных инцидентов с так называемыми средствами индивидуальной мобильности, то в 2021 году уже 672, причем 20 из них — с летальным исходом. "Но и этой статистике верить нельзя, поскольку люди на электросамокатах и скутерах считаются пешеходами и по многим инцидентам попадают в этот разряд. Таким образом, таких случаев гораздо больше. Это неудивительно, ведь число электросамокатов также растет в геометрической прогрессии", — отметил он.В связи с этим сенатор заявил о необходимости перевода определенной категории самокатов из разряда пешеходов в транспортные средства и регистрировать их в ГИБДД, как автомобили. Делать это надо, сказал парламентарий, в зависимости от технических характеристик электросамокатов — емкости батареи, предельной скорости, которую он может развить, мощности двигателя и массы этого средства."Соответственно, потребуется ввести обязательное ОСАГО для таких самокатов и транспортный налогов них", — подчеркнул Башкин.По его словам, параллельно с регистрацией в ГИБДД потребуется выдавать номера электросамокатам в виде электронного чипа и обязать их владельцев покупать ОСАГО. Помимо этого, необходимо определить, что управлять этими средствами могут лишь те, кто для этого подготовлен — обладает необходимыми навыками, знанием правил дорожного движения и получил права соответствующей категории, добавил сенатор."Об этом придется говорить все время, пока проблема с быстро растущим травматизмом в происшествиях с самокатами не будет решена", — заключил Башкин.Ранее сенатор заявил РИА Новости, что в России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами.
https://ria.ru/20220619/samokat-1796529998.html
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александр башкин, осаго, россия, общество, авто, москва
Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД
Сенатор Башкин предложил регистрировать самокаты в ГИБДД и ввести на них налог
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Электросамокаты определенной категории необходимо обязать ставить на учет в ГИБДД и платить за них транспортный налог, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
По его словам, это необходимо, чтобы снизить резко растущее число инцидентов с такими средствами, приводящими в том числе к летальным исходам.
"Часть самокатов нужно переводить в разряд транспортных средств со всеми вытекающими — регистрация в ГИБДД, ОСАГО, транспортный налог", — сказал сенатор.
Как подчеркнул Башкин, статистика травматизма с участием электросамокатов растет в геометрической прогрессии. Если в 2019-2020 годах было зарегистрировано всего несколько подобных инцидентов с так называемыми средствами индивидуальной мобильности, то в 2021 году уже 672, причем 20 из них — с летальным исходом. "Но и этой статистике верить нельзя, поскольку люди на электросамокатах и скутерах считаются пешеходами и по многим инцидентам попадают в этот разряд. Таким образом, таких случаев гораздо больше. Это неудивительно, ведь число электросамокатов также растет в геометрической прогрессии", — отметил он.
В связи с этим сенатор заявил о необходимости перевода определенной категории самокатов из разряда пешеходов в транспортные средства и регистрировать их в ГИБДД, как автомобили. Делать это надо, сказал парламентарий, в зависимости от технических характеристик электросамокатов — емкости батареи, предельной скорости, которую он может развить, мощности двигателя и массы этого средства.
"Соответственно, потребуется ввести обязательное ОСАГО
для таких самокатов и транспортный налогов них", — подчеркнул Башкин
.
По его словам, параллельно с регистрацией в ГИБДД потребуется выдавать номера электросамокатам в виде электронного чипа и обязать их владельцев покупать ОСАГО. Помимо этого, необходимо определить, что управлять этими средствами могут лишь те, кто для этого подготовлен — обладает необходимыми навыками, знанием правил дорожного движения и получил права соответствующей категории, добавил сенатор.
"Об этом придется говорить все время, пока проблема с быстро растущим травматизмом в происшествиях с самокатами не будет решена", — заключил Башкин.
Ранее сенатор заявил РИА Новости, что в России
необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами.