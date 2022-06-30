https://ria.ru/20220630/samokaty-1799148400.html

Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД

Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД - РИА Новости, 30.06.2022

Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД

Электросамокаты определенной категории необходимо обязать ставить на учет в ГИБДД и платить за них транспортный налог, заявил РИА Новости сенатор Александр... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:37

2022-06-30T03:37

2022-06-30T03:37

александр башкин

осаго

россия

общество

авто

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735144080_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_fb4a917822b9f0822ed5b076be6bf978.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Электросамокаты определенной категории необходимо обязать ставить на учет в ГИБДД и платить за них транспортный налог, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По его словам, это необходимо, чтобы снизить резко растущее число инцидентов с такими средствами, приводящими в том числе к летальным исходам.Как подчеркнул Башкин, статистика травматизма с участием электросамокатов растет в геометрической прогрессии. Если в 2019-2020 годах было зарегистрировано всего несколько подобных инцидентов с так называемыми средствами индивидуальной мобильности, то в 2021 году уже 672, причем 20 из них — с летальным исходом. "Но и этой статистике верить нельзя, поскольку люди на электросамокатах и скутерах считаются пешеходами и по многим инцидентам попадают в этот разряд. Таким образом, таких случаев гораздо больше. Это неудивительно, ведь число электросамокатов также растет в геометрической прогрессии", — отметил он.В связи с этим сенатор заявил о необходимости перевода определенной категории самокатов из разряда пешеходов в транспортные средства и регистрировать их в ГИБДД, как автомобили. Делать это надо, сказал парламентарий, в зависимости от технических характеристик электросамокатов — емкости батареи, предельной скорости, которую он может развить, мощности двигателя и массы этого средства."Соответственно, потребуется ввести обязательное ОСАГО для таких самокатов и транспортный налогов них", — подчеркнул Башкин.По его словам, параллельно с регистрацией в ГИБДД потребуется выдавать номера электросамокатам в виде электронного чипа и обязать их владельцев покупать ОСАГО. Помимо этого, необходимо определить, что управлять этими средствами могут лишь те, кто для этого подготовлен — обладает необходимыми навыками, знанием правил дорожного движения и получил права соответствующей категории, добавил сенатор."Об этом придется говорить все время, пока проблема с быстро растущим травматизмом в происшествиях с самокатами не будет решена", — заключил Башкин.Ранее сенатор заявил РИА Новости, что в России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами.

https://ria.ru/20220619/samokat-1796529998.html

https://ria.ru/20220614/polosy-1795218964.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр башкин, осаго, россия, общество, авто, москва