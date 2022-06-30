https://ria.ru/20220630/sammit-1799339327.html

Россия остается участником G20, заявил Песков

Россия остается участником G20, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2022

Россия остается участником G20, заявил Песков

Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации, заявил пресс... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:03

2022-06-30T17:03

2022-06-30T17:20

в мире

дмитрий песков

саммит g20

россия

сша

индонезия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия остается участником "двадцатки", и Россия принимает участие в саммите, но как мы это сделаем - это решим после того, как проанализируем ситуацию. Еще есть время", - сказал Песков журналистам.Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.

https://ria.ru/20220630/g20-1799275645.html

россия

сша

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий песков, саммит g20, россия, сша, индонезия