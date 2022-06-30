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Россия остается участником G20, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия остается участником G20, заявил Песков
Россия остается участником G20, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2022
Россия остается участником G20, заявил Песков
Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации, заявил пресс... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:03
2022-06-30T17:20
в мире
дмитрий песков
саммит g20
россия
сша
индонезия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия остается участником "двадцатки", и Россия принимает участие в саммите, но как мы это сделаем - это решим после того, как проанализируем ситуацию. Еще есть время", - сказал Песков журналистам.Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
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в мире, дмитрий песков, саммит g20, россия, сша, индонезия
17:03 30.06.2022 (обновлено: 17:20 30.06.2022)
 
Россия остается участником G20, заявил Песков

Песков заявил, что Россия остается участником G20 и продолжает работу в саммите

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия остается участником "двадцатки", и Россия принимает участие в саммите, но как мы это сделаем - это решим после того, как проанализируем ситуацию. Еще есть время", - сказал Песков журналистам.
Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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В Кремле анализируют вопрос об участии в саммите G20
 
В миреДмитрий ПесковСаммит G20РоссияСШАИндонезия
 
 
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