https://ria.ru/20220630/sammit-1799339327.html
Россия остается участником G20, заявил Песков
Россия остается участником G20, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2022
Россия остается участником G20, заявил Песков
Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации, заявил пресс... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:03
2022-06-30T17:03
2022-06-30T17:20
в мире
дмитрий песков
саммит g20
россия
сша
индонезия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия остается участником "двадцатки", и Россия принимает участие в саммите, но как мы это сделаем - это решим после того, как проанализируем ситуацию. Еще есть время", - сказал Песков журналистам.Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины. Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
https://ria.ru/20220630/g20-1799275645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, саммит g20, россия, сша, индонезия
17:03 30.06.2022 (обновлено: 17:20 30.06.2022)
Россия остается участником G20, заявил Песков
Песков заявил, что Россия остается участником G20 и продолжает работу в саммите