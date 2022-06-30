https://ria.ru/20220630/salat-1799254588.html

"Русский салат" исчез из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО

"Русский салат" исчез из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО - РИА Новости, 30.06.2022

"Русский салат" исчез из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО

"Русский салат" исчез из меню кафе в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходят основные мероприятия саммита НАТО, его переименовали в "традиционный... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:36

2022-06-30T13:36

2022-06-30T13:39

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Русский салат" исчез из меню кафе в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходят основные мероприятия саммита НАТО, его переименовали в "традиционный салат", сообщает агентство Europa Press.Ранее испанский телеканал Sexta передавал, что официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню кафе, которое обслуживает саммит НАТО в Мадриде. Телеканал отмечал, что блюдо распродали "в мгновенье ока"."Русский салат" исчез из меню, предлагаемого кафе в IFEMA, где проходит саммит НАТО, и был переименован в "традиционный салат", хотя цена и ингредиенты остались прежними", - отмечает агентство."Русским салатом" в Испании называют салат оливье. Считается, что блюдо назвали таким образом, поскольку после революции 1917 года в России уехавшие из страны эмигранты распространили рецепт по всему миру.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.

https://ria.ru/20220629/salat-1798895177.html

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Екатерина Зайцева

в мире, мадрид, испания, нато, евросоюз, европейский совет, россия