https://ria.ru/20220630/salat-1799254588.html
"Русский салат" исчез из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО
"Русский салат" исчез из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО - РИА Новости, 30.06.2022
"Русский салат" исчез из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО
"Русский салат" исчез из меню кафе в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходят основные мероприятия саммита НАТО, его переименовали в "традиционный... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:36
2022-06-30T13:36
2022-06-30T13:39
в мире
мадрид
испания
нато
евросоюз
европейский совет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154776/15/1547761552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc765db32eaadc553c447cd855c8e3c3.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Русский салат" исчез из меню кафе в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходят основные мероприятия саммита НАТО, его переименовали в "традиционный салат", сообщает агентство Europa Press.Ранее испанский телеканал Sexta передавал, что официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню кафе, которое обслуживает саммит НАТО в Мадриде. Телеканал отмечал, что блюдо распродали "в мгновенье ока"."Русский салат" исчез из меню, предлагаемого кафе в IFEMA, где проходит саммит НАТО, и был переименован в "традиционный салат", хотя цена и ингредиенты остались прежними", - отмечает агентство."Русским салатом" в Испании называют салат оливье. Считается, что блюдо назвали таким образом, поскольку после революции 1917 года в России уехавшие из страны эмигранты распространили рецепт по всему миру.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
https://ria.ru/20220629/salat-1798895177.html
мадрид
испания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154776/15/1547761552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0093d31115f1e9c45fb457a14e9b6ebd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, испания, нато, евросоюз, европейский совет, россия
13:36 30.06.2022 (обновлено: 13:39 30.06.2022)
"Русский салат" исчез из меню кафе, обслуживающего саммит НАТО
"Русский салат" из кафе, обслуживающего саммит НАТО, переименовали в "традиционный"