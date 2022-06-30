https://ria.ru/20220630/sakhalin-1799440388.html

Все сотрудники "Сахалин-2" перейдут к новому оператору

Все сотрудники "Сахалин-2" перейдут к новому оператору - РИА Новости, 30.06.2022

Все сотрудники "Сахалин-2" перейдут к новому оператору

Все сотрудники нынешнего оператора "Сахалин-2" Sakhalin Energy должны быть переведены в структуру нового оператора, следует из указа президента РФ,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:43

2022-06-30T23:43

2022-06-30T23:52

экономика

технологии

владимир путин

россия

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Все сотрудники нынешнего оператора "Сахалин-2" Sakhalin Energy должны быть переведены в структуру нового оператора, следует из указа президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении мер в сфере ТЭК из-за действий недружественных стран, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации ранее в четверг. Указом предписывается сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy."Управляющий обществом обязан осуществить перевод всех работников компании (ее российских филиала и представительства) в общество", - говорится также в документе."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.

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экономика, технологии, владимир путин, россия, сахалин-2, sakhalin energy, газпром