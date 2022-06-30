22:49 30.06.2022 (обновлено: 23:33 30.06.2022)
Путин предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо
Путин предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо, а его имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компании", - говорится в указе президента.
"Имущество компании, созданное в рамках соглашения, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации … с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок, определенный соглашением, обществу", - также указано в документе. Речь идет о новом ООО.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.