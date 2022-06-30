https://ria.ru/20220630/sakhalin-1799434636.html

Путин предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо

Путин предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо - РИА Новости, 30.06.2022

Путин предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо, а его... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T22:49

2022-06-30T22:49

2022-06-30T23:33

экономика

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо, а его имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации."Имущество компании, созданное в рамках соглашения, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации … с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок, определенный соглашением, обществу", - также указано в документе. Речь идет о новом ООО."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.

https://ria.ru/20220630/gosduma-1799396671.html

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экономика, сахалин-2, sakhalin energy, газпром