https://ria.ru/20220630/rzhd-1799377417.html
РЖД могли бы подключиться к переносу столицы Индонезии, заявил Путин
РЖД могли бы подключиться к переносу столицы Индонезии, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
РЖД могли бы подключиться к переносу столицы Индонезии, заявил Путин
РЖД могли бы подключиться к проекту переноса столицы Индонезии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:29
2022-06-30T18:29
2022-06-30T18:29
джоко видодо
индонезия
джакарта
восточный калимантан
ржд
в мире
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. РЖД могли бы подключиться к проекту переноса столицы Индонезии, заявил президент России Владимир Путин."Компания РЖД могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны на остров Калимантан", - сказал он.Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планируемом переносе столицы Индонезии из мегаполиса Джакарта в Восточный Калимантан в 2019 году. Власти сочли это необходимым из-за перегруженности нынешней столицы, а также в целях ускорения экономического развития Калимантана. Проект, стоимость которого оценивается более чем в 30 миллиардов долларов США, был приостановлен из-за ковидных ограничений.
https://ria.ru/20220630/aviasoobschenie-1799376374.html
индонезия
джакарта
восточный калимантан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_20e6cb2e02acf8bb06d2acfa98b188cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джоко видодо, индонезия, джакарта, восточный калимантан, ржд, в мире, россия, владимир путин
РЖД могли бы подключиться к переносу столицы Индонезии, заявил Путин
Путин: РЖД могли бы подключиться к проекту переноса столицы Индонезии на остров Калимантан