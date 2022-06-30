https://ria.ru/20220630/rzhd-1799377417.html

РЖД могли бы подключиться к переносу столицы Индонезии, заявил Путин

РЖД могли бы подключиться к переносу столицы Индонезии, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

РЖД могли бы подключиться к переносу столицы Индонезии, заявил Путин

РЖД могли бы подключиться к проекту переноса столицы Индонезии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:29

2022-06-30T18:29

2022-06-30T18:29

джоко видодо

индонезия

джакарта

восточный калимантан

ржд

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. РЖД могли бы подключиться к проекту переноса столицы Индонезии, заявил президент России Владимир Путин."Компания РЖД могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны на остров Калимантан", - сказал он.Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планируемом переносе столицы Индонезии из мегаполиса Джакарта в Восточный Калимантан в 2019 году. Власти сочли это необходимым из-за перегруженности нынешней столицы, а также в целях ускорения экономического развития Калимантана. Проект, стоимость которого оценивается более чем в 30 миллиардов долларов США, был приостановлен из-за ковидных ограничений.

https://ria.ru/20220630/aviasoobschenie-1799376374.html

индонезия

джакарта

восточный калимантан

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

джоко видодо, индонезия, джакарта, восточный калимантан, ржд, в мире, россия, владимир путин