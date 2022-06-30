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Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие - РИА Новости, 30.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220630/rubl-1799145160.html
Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие
Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие - РИА Новости, 30.06.2022
Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие
Доллар в паре с рублем до конца года будет балансировать между сильными факторами: влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами, к концу года же доллар... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T02:08
2022-06-30T02:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
антон силуанов
москва
россия
игорь рапохин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Доллар в паре с рублем до конца года будет балансировать между сильными факторами: влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами, к концу года же доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия, сообщил РИА Новости старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.Осенью импорт, скорее всего, начнет более активно восстанавливаться, что позволит рублю найти равновесие вблизи 65 рублей за доллар к концу года, добавил Рапохин.По-прежнему наблюдается дисбаланс между экспортом и импортом, что способствует сохранению сильного рубля, отмечает эксперт. Особенно ярко этот дисбаланс проявляется в конце месяца на фоне продажи валюты экспортерами под налоговые выплаты, подчеркнул он."В июне они (налоговые выплаты. — Прим. ред.) уже позади, поэтому можно ожидать коррекции рубля в ближайшие дни, чему, в частности, могут способствовать комментарии министра финансов Антона Силуанова о готовности оказать воздействие на курс путем покупок валют дружественных стран", — заключил Рапохин.
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экономика, антон силуанов, москва, россия, игорь рапохин
02:08 30.06.2022 (обновлено: 02:23 30.06.2022)
 
Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие

Эксперт Рапохин: рубль найдет равновесие к концу года у отметки в 65 рублей за доллар

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Доллар в паре с рублем до конца года будет балансировать между сильными факторами: влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами, к концу года же доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия, сообщил РИА Новости старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"В июле-августе продажи валюты вновь будут значительными и составят 1,5-2 триллиона рублей, по нашим оценкам. Помимо налогов, нескольким экспортерам предстоит выплатить дивиденды. На этом фоне пара доллар-рубль может вновь вернуться к 50 рублям за доллар к концу июля, не исключено даже временное снижение ниже этой отметки", — заявил эксперт.

Осенью импорт, скорее всего, начнет более активно восстанавливаться, что позволит рублю найти равновесие вблизи 65 рублей за доллар к концу года, добавил Рапохин.
По-прежнему наблюдается дисбаланс между экспортом и импортом, что способствует сохранению сильного рубля, отмечает эксперт. Особенно ярко этот дисбаланс проявляется в конце месяца на фоне продажи валюты экспортерами под налоговые выплаты, подчеркнул он.
"В июне они (налоговые выплаты. — Прим. ред.) уже позади, поэтому можно ожидать коррекции рубля в ближайшие дни, чему, в частности, могут способствовать комментарии министра финансов Антона Силуанова о готовности оказать воздействие на курс путем покупок валют дружественных стран", — заключил Рапохин.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаАнтон СилуановМоскваРоссияИгорь Рапохин
 
 
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