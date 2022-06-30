https://ria.ru/20220630/rubl-1799145160.html

Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие

Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие - РИА Новости, 30.06.2022

Эксперт дал прогноз, когда курс рубля найдет равновесие

Доллар в паре с рублем до конца года будет балансировать между сильными факторами: влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами, к концу года же доллар... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T02:08

2022-06-30T02:08

2022-06-30T02:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

антон силуанов

москва

россия

игорь рапохин

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Доллар в паре с рублем до конца года будет балансировать между сильными факторами: влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами, к концу года же доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия, сообщил РИА Новости старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.Осенью импорт, скорее всего, начнет более активно восстанавливаться, что позволит рублю найти равновесие вблизи 65 рублей за доллар к концу года, добавил Рапохин.По-прежнему наблюдается дисбаланс между экспортом и импортом, что способствует сохранению сильного рубля, отмечает эксперт. Особенно ярко этот дисбаланс проявляется в конце месяца на фоне продажи валюты экспортерами под налоговые выплаты, подчеркнул он."В июне они (налоговые выплаты. — Прим. ред.) уже позади, поэтому можно ожидать коррекции рубля в ближайшие дни, чему, в частности, могут способствовать комментарии министра финансов Антона Силуанова о готовности оказать воздействие на курс путем покупок валют дружественных стран", — заключил Рапохин.

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экономика, антон силуанов, москва, россия, игорь рапохин