https://ria.ru/20220630/rouming-1799351970.html

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года - РИА Новости, 30.06.2022

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года

Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца 2022 года, заявил РИА Новости заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин "на... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:26

2022-06-30T17:26

2022-06-30T17:54

союзное государство

белоруссия

россия

технологии

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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца 2022 года, заявил РИА Новости заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин "на полях" IX Форума регионов Белоруссии и России."Роуминг уже в значительной степени отменен: отменена плата за входящие звонки с апреля текущего года, это очень большая составляющая в суммах платежей. Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне минсвязи, минцифры и операторов... Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже", - сказал Амарин.Россия и Белоруссия с 1 апреля отменили плату за входящие звонки в роуминге. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщал, что до 1 июня 2022 года роуминг планировалось отменить полностью.

https://ria.ru/20220331/poezd-1781148861.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, технологии