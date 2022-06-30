https://ria.ru/20220630/rouming-1799351970.html
Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года
Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года - РИА Новости, 30.06.2022
Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года
Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца 2022 года, заявил РИА Новости заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин "на... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:26
2022-06-30T17:26
2022-06-30T17:54
союзное государство
белоруссия
россия
технологии
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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца 2022 года, заявил РИА Новости заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин "на полях" IX Форума регионов Белоруссии и России."Роуминг уже в значительной степени отменен: отменена плата за входящие звонки с апреля текущего года, это очень большая составляющая в суммах платежей. Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне минсвязи, минцифры и операторов... Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже", - сказал Амарин.Россия и Белоруссия с 1 апреля отменили плату за входящие звонки в роуминге. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщал, что до 1 июня 2022 года роуминг планировалось отменить полностью.
https://ria.ru/20220331/poezd-1781148861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, технологии
17:26 30.06.2022 (обновлено: 17:54 30.06.2022)
Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года
Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца года
ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца 2022 года, заявил РИА Новости заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин "на полях" IX Форума регионов Белоруссии и России.
"Роуминг уже в значительной степени отменен: отменена плата за входящие звонки с апреля текущего года, это очень большая составляющая в суммах платежей. Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне минсвязи, минцифры и операторов... Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже", - сказал Амарин.
Россия
и Белоруссия
с 1 апреля отменили плату за входящие звонки в роуминге. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов
сообщал, что до 1 июня 2022 года роуминг планировалось отменить полностью.