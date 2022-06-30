https://ria.ru/20220630/rossiya-1799421738.html

Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух

Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух - РИА Новости, 30.06.2022

Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, только они боятся поднять головы и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:00

2022-06-30T21:00

2022-06-30T21:00

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.Президент отметил, что те, о ком он говорит, думают с Россией "примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле"."Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности", - добавил он.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)