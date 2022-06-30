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Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух
Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух - РИА Новости, 30.06.2022
Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, только они боятся поднять головы и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:00
2022-06-30T21:00
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.Президент отметил, что те, о ком он говорит, думают с Россией "примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле"."Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности", - добавил он.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
21:00 30.06.2022
 
Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух

Путин: у России в мире много единомышленников, но некоторые боятся сказать об этом вслух

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.
"Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух", - сказал Путин в четверг, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.
Президент отметил, что те, о ком он говорит, думают с Россией "примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле".
"Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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