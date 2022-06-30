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Россия расширит консульское присутствие с Белоруссией - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия расширит консульское присутствие с Белоруссией
Россия расширит консульское присутствие с Белоруссией - РИА Новости, 30.06.2022
Россия расширит консульское присутствие с Белоруссией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:20
2022-06-30T13:20
россия
белоруссия
москва
сергей лавров
александр лукашенко
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия.Министр добавил, что Москва намерена расширять консульское присутствие в республике. "Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно, наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства", - сказал Лавров.Министр отметил, что на встрече стороны также подчеркнули приверженность "скоординированной линии на международной арене".
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россия, белоруссия, москва, сергей лавров, александр лукашенко
13:20 30.06.2022
 
Россия расширит консульское присутствие с Белоруссией

Лавров: Москва расширит сотрудничество с Минском и откроет консульство в Гродно

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия.
"Говорили мы о дальнейших планах в контексте развития наших двусторонних контактов на уровне правительств, по парламентской линии", - сказал Лавров журналистам в четверг после встречи с президентом Белоруссии.
Министр добавил, что Москва намерена расширять консульское присутствие в республике. "Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно, наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства", - сказал Лавров.
Министр отметил, что на встрече стороны также подчеркнули приверженность "скоординированной линии на международной арене".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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