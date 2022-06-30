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Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы
Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы - РИА Новости, 30.06.2022
Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы
Суд в США приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, передает портал TMZ. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:10
2022-06-30T13:10
2022-06-30T13:12
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Суд в США приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, передает портал TMZ.В прошлом году присяжные признали исполнителя хита I Believe I Can Fly виновным по всем статьям, в том числе сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.
https://ria.ru/20220628/spirs-1798706867.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, сша, иллинойс
13:10 30.06.2022 (обновлено: 13:12 30.06.2022)
Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы
Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили в США к 30 годам тюрьмы