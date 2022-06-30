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Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы - РИА Новости, 30.06.2022
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Шоубиз
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Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы
Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы - РИА Новости, 30.06.2022
Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы
Суд в США приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, передает портал TMZ. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:10
2022-06-30T13:12
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Суд в США приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, передает портал TMZ.В прошлом году присяжные признали исполнителя хита I Believe I Can Fly виновным по всем статьям, в том числе сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.
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знаменитости, шоу-бизнес, сша, иллинойс
13:10 30.06.2022 (обновлено: 13:12 30.06.2022)
 
Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы

Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили в США к 30 годам тюрьмы

© AFP 2022 / Antonio PerezПевец Ар Келли в суде Чикаго
Певец Ар Келли в суде Чикаго - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Antonio Perez
Певец Ар Келли в суде Чикаго
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Суд в США приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, передает портал TMZ.

"Ар Келли приговорен к 30 годам федеральной тюрьмы после того, как был признан виновным по девяти статьям, включая преступления сексуального характера и торговлю людьми", – говорится в публикации.

В прошлом году присяжные признали исполнителя хита I Believe I Can Fly виновным по всем статьям, в том числе сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.
В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.
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