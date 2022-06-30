https://ria.ru/20220630/rkelly-1799190714.html

Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы

Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы - РИА Новости, 30.06.2022

Исполнителя хита I Believe I Can Fly Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы

Суд в США приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, передает портал TMZ. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:10

2022-06-30T13:10

2022-06-30T13:12

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Суд в США приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, передает портал TMZ.В прошлом году присяжные признали исполнителя хита I Believe I Can Fly виновным по всем статьям, в том числе сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.

https://ria.ru/20220628/spirs-1798706867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, сша, иллинойс