В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли
В США суд присяжных вынес обвинительный приговор рэперу Ар Келли по делу о торговле людьми
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации рэп-исполнителю Ар Келли, сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка в своем Twitter-аккаунте.
Присяжные приступили к обсуждению вердикта исполнителю в пятницу и уже днем в понедельник пришли к единогласному решению по всем статьям обвинения. Певец обвинялся в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.
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Адвокат певца заявил, что его клиент намерен обжаловать решение суда. По совокупности преступлений певцу могут грозить десятки лет в тюрьме, отмечают местные СМИ, оглашение приговора намечено на 4 мая 2022 года.
Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) был арестован в июле 2019 года в Чикаго по ряду новых обвинений. Иск федеральной прокуратуры против исполнителя был подан в Нью-Йорке, он содержит 13 пунктов, в том числе детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних, а также уклонение от правосудия. Помимо этого, прокуратура в отдельном иске обвиняет певца в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятия проституцией. Обвинители утверждают, что Ар Келли руководил группировкой, состоящей из своих охранников, водителей и менеджеров, причастной к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию.
В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.
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