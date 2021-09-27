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В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли
В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли - РИА Новости, 27.09.2021
В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли
Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации рэп-исполнителю Ар Келли, сообщила... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T23:40
2021-09-27T23:40
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чикаго
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации рэп-исполнителю Ар Келли, сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка в своем Twitter-аккаунте.Присяжные приступили к обсуждению вердикта исполнителю в пятницу и уже днем в понедельник пришли к единогласному решению по всем статьям обвинения. Певец обвинялся в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.Адвокат певца заявил, что его клиент намерен обжаловать решение суда. По совокупности преступлений певцу могут грозить десятки лет в тюрьме, отмечают местные СМИ, оглашение приговора намечено на 4 мая 2022 года.Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) был арестован в июле 2019 года в Чикаго по ряду новых обвинений. Иск федеральной прокуратуры против исполнителя был подан в Нью-Йорке, он содержит 13 пунктов, в том числе детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних, а также уклонение от правосудия. Помимо этого, прокуратура в отдельном иске обвиняет певца в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятия проституцией. Обвинители утверждают, что Ар Келли руководил группировкой, состоящей из своих охранников, водителей и менеджеров, причастной к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию.В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.
https://ria.ru/20210924/shovin-1751559594.html
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сша, чикаго, нью-йорк (город), иллинойс
23:40 27.09.2021
 
В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли

В США суд присяжных вынес обвинительный приговор рэперу Ар Келли по делу о торговле людьми

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации рэп-исполнителю Ар Келли, сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка в своем Twitter-аккаунте.
Присяжные приступили к обсуждению вердикта исполнителю в пятницу и уже днем в понедельник пришли к единогласному решению по всем статьям обвинения. Певец обвинялся в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.
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Адвокат певца заявил, что его клиент намерен обжаловать решение суда. По совокупности преступлений певцу могут грозить десятки лет в тюрьме, отмечают местные СМИ, оглашение приговора намечено на 4 мая 2022 года.
Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) был арестован в июле 2019 года в Чикаго по ряду новых обвинений. Иск федеральной прокуратуры против исполнителя был подан в Нью-Йорке, он содержит 13 пунктов, в том числе детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних, а также уклонение от правосудия. Помимо этого, прокуратура в отдельном иске обвиняет певца в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятия проституцией. Обвинители утверждают, что Ар Келли руководил группировкой, состоящей из своих охранников, водителей и менеджеров, причастной к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию.
В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.
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