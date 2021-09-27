https://ria.ru/20210927/reper-1752090126.html

В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли

В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли - РИА Новости, 27.09.2021

В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли

Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации рэп-исполнителю Ар Келли, сообщила... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T23:40

2021-09-27T23:40

2021-09-27T23:40

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации рэп-исполнителю Ар Келли, сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка в своем Twitter-аккаунте.Присяжные приступили к обсуждению вердикта исполнителю в пятницу и уже днем в понедельник пришли к единогласному решению по всем статьям обвинения. Певец обвинялся в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.Адвокат певца заявил, что его клиент намерен обжаловать решение суда. По совокупности преступлений певцу могут грозить десятки лет в тюрьме, отмечают местные СМИ, оглашение приговора намечено на 4 мая 2022 года.Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) был арестован в июле 2019 года в Чикаго по ряду новых обвинений. Иск федеральной прокуратуры против исполнителя был подан в Нью-Йорке, он содержит 13 пунктов, в том числе детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних, а также уклонение от правосудия. Помимо этого, прокуратура в отдельном иске обвиняет певца в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятия проституцией. Обвинители утверждают, что Ар Келли руководил группировкой, состоящей из своих охранников, водителей и менеджеров, причастной к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию.В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.

https://ria.ru/20210924/shovin-1751559594.html

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чикаго

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, чикаго, нью-йорк (город), иллинойс