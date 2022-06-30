08:00 30.06.2022 (обновлено: 08:07 30.06.2022)
"Воспользовался моментом". Что задумал "отец украинского раскола"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Самопровозглашенный патриарх Филарет Денисенко призывает создать на Украине "единую независимую церковь". Для этого три религиозные структуры — каноническая УПЦ, раскольнические ПЦУ и "Киевский патриархат" — должны начать переговоры. О возможном решении проблемы многолетнего раскола — в материале РИА Новости.
Инициатива Филарета
"Одна поместная церковь с патриархом во главе и полной автокефалией", — вот что предложил Филарет главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию и лидеру раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию.
Схема такая: три религиозных организации проводят Поместный собор. Там же объединяются.
План, на самом деле, не новый. Идею "единой и незалежной" Денисенко вынашивает более тридцати лет. Парадоксально, но ради этого даже ушел в раскол. В начале 1990-х, когда он, на тот момент предстоятель УПЦ, проиграл на выборах патриарха Московского и всея Руси.
Неудовлетворенные амбиции, по словам очевидцев тех событий, привели к разрыву с РПЦ. В 1992-м влиятельный иерарх самовольно учредил и возглавил "Киевский патриархат", который никто в православном мире не признал. Через пять лет "за усугубление разделения между верующими" его предали анафеме. Да и большинство украинцев остались верны канонической церкви.
Двадцать лет спустя — новый виток раскола. На этот раз среди "своих". В 2018-м на базе филаретовской структуры при поддержке госвластей создали ПЦУ. Денисенко не скрывал желания возглавить эту организацию. Но в итоге пост доверили его протеже Епифанию Думенко.
© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкПатриарший Экзарх Украины, Местоблюститель Патриаршего престола Митрополит Киевский и Галицкий Филарет объявляет результат тайного голосования по поводу избрания Патриарха Московского и Всея Руси. 7 июня 1990
Патриарший Экзарх Украины, Местоблюститель Патриаршего престола Митрополит Киевский и Галицкий Филарет объявляет результат тайного голосования по поводу избрания Патриарха Московского и Всея Руси. 7 июня 1990
Теперь же самопровозглашенный патриарх призывает "отвергнуть гордыню и забыть оскорбления". Иначе, считает он, церковная миссия в стране не будет эффективной. А нынешнее положение, когда конкурируют аж три церкви, раскольник назвал "преступлением перед народом".
Переговорный пинг-понг
Бывшие соратники Филарета из ПЦУ проигнорировали призыв. Молчат и в УПЦ. Стороны понимают, что по этому очень больному вопросу договориться сложно.
Хотя попытки примириться были. В январе 2007-го президент Украины Виктор Ющенко предложил создать совместную комиссию, в которую войдут представители "Киевского патриархата" и УПЦ. Но там отказались от диалога, потребовав сначала от Денисенко "деятельного раскаяния" в грехе раскола.
В 2009-м об объединении опять заговорили, уже с подачи патриарха Кирилла.
"Я глубоко убежден, — заявил он, — что в каком-то смысле раскол — это есть реакция в том числе и на неправильную политику церковной Москвы. Но политика не злонамеренная, а по инерции. Жили в одном государстве. <…> И вдруг вот этот всплеск каких-то центробежных сил".
Визит патриарха Кирилла на Украину
На этот раз первый шаг сделала каноническая УПЦ. В сентябре 2009-го состоялись переговоры. Их оценили положительно и "выразили надежду на дальнейший диалог".
Однако в ноябре отношения осложнились: Московский патриархат обвинил сторонников Денисенко в попытках захватить храмы.
В 2010-м новый раунд переговоров инициировал Филарет. Правда, его окружение восприняло это скептически: Москва якобы "лишь имитирует диалог". В РПЦ, в свою очередь, подчеркнули: все священники раскольнической структуры могут "вернуться в каноническое поле" — через обряд покаяния.
Ответ последовал лишь в конце 2017-го. Тогда самозваный патриарх попросил Русскую церковь отменить все решения, "в том числе о прещениях и отлучениях, <…> ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами". То есть предложил искупить грех раскола. Правда, на следующий день после обнародования покаянного письма он отрекся от собственных слов.
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Президент Украины Петр Порошенко присвоил патриарху Киевскому Филарету (Михаилу Денисенко) звание Героя Украины
Президент Украины Петр Порошенко присвоил патриарху Киевскому Филарету (Михаилу Денисенко) звание Героя Украины
"Все по-старому"
Двадцать седьмого мая Собор УПЦ объявил о "полной самостоятельности и независимости от РПЦ". После этого риторика Денисенко изменилась. Он требует, чтобы митрополит Онуфрий "отошел от Москвы".
На самом же деле ничего значимого с точки зрения канонов не произошло. "Духовное единство с Русской православной церковью по-прежнему поддерживается", — сказал журналистам председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
Но главное, о чем сообщили на собрании, — общение с Филаретом возможно только после покаяния. Пока же Денисенко остается "бывшим монахом".
"Нам поставили ультиматумы"
Затруднителен и диалог канонической УПЦ с Православной церковью Украины.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Тот же собор выдвинул условия. Прежде всего, структура Думенко должна "осознать, что ее канонический статус не является автокефальным". Поскольку томос, выданный Константинополем в 2019-м, оказался половинчатым: большинство внутренних вопросов курирует Фанар. Например, нельзя варить миро, а также создавать украинские общины за рубежом.
"Еще один серьезный камень преткновения — рукоположение епископов, стоящих у истоков (ПЦУ. — Прим. ред.), мягко говоря, вызывает вопросы", — поясняет митрополит Климент.
Иными словами, архиереев должны назначать в канонической церкви.
Кроме того, УПЦ требует прекратить нападения на храмы. "В общей сложности захватили 250 храмов, причем реальных добровольных переходов было только 53. Попытки перевести в упомянутую конфессию тот или иной приход — не что иное, как открытое церковное рейдерство, и делается это откровенно в пользу ПЦУ", — отметил управляющий делами Украинской церкви митрополит Антоний.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Думенко уверяет: к нему идут "мирно". Если же где-то и возникают конфликты, то "их провоцирует Московский патриархат".
"Они <…> поставили нам ультиматумы, на которые мы никогда не пойдем, потому что мы — признанная поместная православная церковь Украины", — заключил он.
Ему нельзя верить
Эксперты отмечают: Филарет за многие годы стал одиозной фигурой, его в церковной среде не воспринимают всерьез. Тем не менее он сумел точно "уловить современную повестку" на Украине.
"Филарет понял, что в стране происходят тектонические сдвиги. С одной стороны, его детище — ПЦУ — не стала церковью большинства, как задумывалось. С другой — власти оказывают давление на УПЦ. Филарет, который привык быть лидером, решил воспользоваться моментом", — говорит доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
Однако, уточняет он, вряд ли с Филаретом сядут за стол переговоров.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонники Украинской православной церкви в молитвенном стоянии под зданием Верховной рады в Киеве, 2021
Сторонники Украинской православной церкви в молитвенном стоянии под зданием Верховной рады в Киеве, 2021
"Иметь дела с тем, кто тридцать лет был главным учителем раскола, мягко говоря, неприлично. К тому же веры ему уже нет", — поясняет историк.
Одновременно с этим, добавляет Петрушко, нет возможностей для диалога с Епифанием Думенко, который считает ПЦУ "церковью большинства". На самом деле у него лишь семь тысяч храмов, тогда как в УПЦ — более двенадцати. У филаретовцев — несколько сотен.
"Важнее, на мой взгляд, другое, — продолжает Петрушко. — В нынешних условиях отдельные епархии канонической УПЦ могут откликнуться на призыв Денисенко объединиться с раскольниками".
Пока сложно предугадать, по какому сценарию будут развиваться события. Все зависит от общей политической ситуации в стране.