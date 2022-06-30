https://ria.ru/20220630/raskol-1799093812.html

"Воспользовался моментом". Что задумал "отец украинского раскола"

"Воспользовался моментом". Что задумал "отец украинского раскола" - РИА Новости, 30.06.2022

"Воспользовался моментом". Что задумал "отец украинского раскола"

Самопровозглашенный патриарх Филарет Денисенко призывает создать на Украине "единую независимую церковь". Для этого три религиозные структуры — каноническая... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:07

религия

епифаний думенко

виктор ющенко

украина

москва

русская православная церковь

московский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Самопровозглашенный патриарх Филарет Денисенко призывает создать на Украине "единую независимую церковь". Для этого три религиозные структуры — каноническая УПЦ, раскольнические ПЦУ и "Киевский патриархат" — должны начать переговоры. О возможном решении проблемы многолетнего раскола — в материале РИА Новости.Инициатива Филарета"Одна поместная церковь с патриархом во главе и полной автокефалией", — вот что предложил Филарет главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию и лидеру раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию.Схема такая: три религиозных организации проводят Поместный собор. Там же объединяются.План, на самом деле, не новый. Идею "единой и незалежной" Денисенко вынашивает более тридцати лет. Парадоксально, но ради этого даже ушел в раскол. В начале 1990-х, когда он, на тот момент предстоятель УПЦ, проиграл на выборах патриарха Московского и всея Руси.Неудовлетворенные амбиции, по словам очевидцев тех событий, привели к разрыву с РПЦ. В 1992-м влиятельный иерарх самовольно учредил и возглавил "Киевский патриархат", который никто в православном мире не признал. Через пять лет "за усугубление разделения между верующими" его предали анафеме. Да и большинство украинцев остались верны канонической церкви.Двадцать лет спустя — новый виток раскола. На этот раз среди "своих". В 2018-м на базе филаретовской структуры при поддержке госвластей создали ПЦУ. Денисенко не скрывал желания возглавить эту организацию. Но в итоге пост доверили его протеже Епифанию Думенко.Теперь же самопровозглашенный патриарх призывает "отвергнуть гордыню и забыть оскорбления". Иначе, считает он, церковная миссия в стране не будет эффективной. А нынешнее положение, когда конкурируют аж три церкви, раскольник назвал "преступлением перед народом".Переговорный пинг-понгБывшие соратники Филарета из ПЦУ проигнорировали призыв. Молчат и в УПЦ. Стороны понимают, что по этому очень больному вопросу договориться сложно.Хотя попытки примириться были. В январе 2007-го президент Украины Виктор Ющенко предложил создать совместную комиссию, в которую войдут представители "Киевского патриархата" и УПЦ. Но там отказались от диалога, потребовав сначала от Денисенко "деятельного раскаяния" в грехе раскола.В 2009-м об объединении опять заговорили, уже с подачи патриарха Кирилла."Я глубоко убежден, — заявил он, — что в каком-то смысле раскол — это есть реакция в том числе и на неправильную политику церковной Москвы. Но политика не злонамеренная, а по инерции. Жили в одном государстве. <…> И вдруг вот этот всплеск каких-то центробежных сил".На этот раз первый шаг сделала каноническая УПЦ. В сентябре 2009-го состоялись переговоры. Их оценили положительно и "выразили надежду на дальнейший диалог".Однако в ноябре отношения осложнились: Московский патриархат обвинил сторонников Денисенко в попытках захватить храмы.В 2010-м новый раунд переговоров инициировал Филарет. Правда, его окружение восприняло это скептически: Москва якобы "лишь имитирует диалог". В РПЦ, в свою очередь, подчеркнули: все священники раскольнической структуры могут "вернуться в каноническое поле" — через обряд покаяния.Ответ последовал лишь в конце 2017-го. Тогда самозваный патриарх попросил Русскую церковь отменить все решения, "в том числе о прещениях и отлучениях, <…> ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами". То есть предложил искупить грех раскола. Правда, на следующий день после обнародования покаянного письма он отрекся от собственных слов."Все по-старому"Двадцать седьмого мая Собор УПЦ объявил о "полной самостоятельности и независимости от РПЦ". После этого риторика Денисенко изменилась. Он требует, чтобы митрополит Онуфрий "отошел от Москвы".На самом же деле ничего значимого с точки зрения канонов не произошло. "Духовное единство с Русской православной церковью по-прежнему поддерживается", — сказал журналистам председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.Но главное, о чем сообщили на собрании, — общение с Филаретом возможно только после покаяния. Пока же Денисенко остается "бывшим монахом"."Нам поставили ультиматумы"Затруднителен и диалог канонической УПЦ с Православной церковью Украины.Тот же собор выдвинул условия. Прежде всего, структура Думенко должна "осознать, что ее канонический статус не является автокефальным". Поскольку томос, выданный Константинополем в 2019-м, оказался половинчатым: большинство внутренних вопросов курирует Фанар. Например, нельзя варить миро, а также создавать украинские общины за рубежом."Еще один серьезный камень преткновения — рукоположение епископов, стоящих у истоков (ПЦУ. — Прим. ред.), мягко говоря, вызывает вопросы", — поясняет митрополит Климент.Иными словами, архиереев должны назначать в канонической церкви.Кроме того, УПЦ требует прекратить нападения на храмы. "В общей сложности захватили 250 храмов, причем реальных добровольных переходов было только 53. Попытки перевести в упомянутую конфессию тот или иной приход — не что иное, как открытое церковное рейдерство, и делается это откровенно в пользу ПЦУ", — отметил управляющий делами Украинской церкви митрополит Антоний.Думенко уверяет: к нему идут "мирно". Если же где-то и возникают конфликты, то "их провоцирует Московский патриархат"."Они <…> поставили нам ультиматумы, на которые мы никогда не пойдем, потому что мы — признанная поместная православная церковь Украины", — заключил он.Ему нельзя веритьЭксперты отмечают: Филарет за многие годы стал одиозной фигурой, его в церковной среде не воспринимают всерьез. Тем не менее он сумел точно "уловить современную повестку" на Украине."Филарет понял, что в стране происходят тектонические сдвиги. С одной стороны, его детище — ПЦУ — не стала церковью большинства, как задумывалось. С другой — власти оказывают давление на УПЦ. Филарет, который привык быть лидером, решил воспользоваться моментом", — говорит доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.Однако, уточняет он, вряд ли с Филаретом сядут за стол переговоров."Иметь дела с тем, кто тридцать лет был главным учителем раскола, мягко говоря, неприлично. К тому же веры ему уже нет", — поясняет историк.Одновременно с этим, добавляет Петрушко, нет возможностей для диалога с Епифанием Думенко, который считает ПЦУ "церковью большинства". На самом деле у него лишь семь тысяч храмов, тогда как в УПЦ — более двенадцати. У филаретовцев — несколько сотен."Важнее, на мой взгляд, другое, — продолжает Петрушко. — В нынешних условиях отдельные епархии канонической УПЦ могут откликнуться на призыв Денисенко объединиться с раскольниками".Пока сложно предугадать, по какому сценарию будут развиваться события. Все зависит от общей политической ситуации в стране.

https://ria.ru/20220208/ssora-1771525447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

епифаний думенко, виктор ющенко, украина, москва, русская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение