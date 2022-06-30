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В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты - РИА Новости, 30.06.2022
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В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты
В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты - РИА Новости, 30.06.2022
В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты
Запад должен признать правоту президента России Владимира Путина в его заявлении о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", пишет британское издание... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:36
2022-06-30T16:45
владимир путин
россия
сша
великобритания
роскосмос
сармат (ракета)
в мире
безопасность
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад должен признать правоту президента России Владимира Путина в его заявлении о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", пишет британское издание Mirror.Ранее Путин отметил, что стратегический ракетный комплекс призван укрепить безопасность и обороноспособность страны, заставив "дважды подумать" тех, кто попытается угрожать России. Он также добавил, что в мире еще долго не будет аналогов "Сармату".Бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по международным отношениям сената США Том Мур в беседе с изданием заявил, что подобное оружие "представляет серьезную опасность для Великобритании и Соединенных Штатов из-за его особой технологической сложности.""Дело не в количестве боеголовок, которые может нести "Сармат", а в различных видах вооружений, которые можно разместить на нем", — пояснил свою позицию Мур.Первое летно-конструкторское испытание ракетного комплекса "Сармат" состоялось в конце апреля. Сейчас "Роскосмос" готовится к его второму запуску. Ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не стремится никому угрожать.
https://ria.ru/20220625/sarmat-1798063694.html
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владимир путин, россия, сша, великобритания, роскосмос, сармат (ракета), в мире, безопасность, армия
16:36 30.06.2022 (обновлено: 16:45 30.06.2022)
 
В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты

Газета Mirror признала правоту слов президента России Путина о мощности ракеты "Сармат"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытание баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад должен признать правоту президента России Владимира Путина в его заявлении о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", пишет британское издание Mirror.
Ранее Путин отметил, что стратегический ракетный комплекс призван укрепить безопасность и обороноспособность страны, заставив "дважды подумать" тех, кто попытается угрожать России. Он также добавил, что в мире еще долго не будет аналогов "Сармату".

"В данном случае слова президента очень близки к истине", — констатировал журналист.

Бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по международным отношениям сената США Том Мур в беседе с изданием заявил, что подобное оружие "представляет серьезную опасность для Великобритании и Соединенных Штатов из-за его особой технологической сложности."
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"Дело не в количестве боеголовок, которые может нести "Сармат", а в различных видах вооружений, которые можно разместить на нем", — пояснил свою позицию Мур.
Первое летно-конструкторское испытание ракетного комплекса "Сармат" состоялось в конце апреля. Сейчас "Роскосмос" готовится к его второму запуску. Ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.
Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.
Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не стремится никому угрожать.
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