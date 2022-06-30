https://ria.ru/20220630/raketa-1799325394.html

В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты

В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты - РИА Новости, 30.06.2022

В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты

Запад должен признать правоту президента России Владимира Путина в его заявлении о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", пишет британское издание... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:36

2022-06-30T16:36

2022-06-30T16:45

владимир путин

россия

сша

великобритания

роскосмос

сармат (ракета)

в мире

безопасность

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад должен признать правоту президента России Владимира Путина в его заявлении о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", пишет британское издание Mirror.Ранее Путин отметил, что стратегический ракетный комплекс призван укрепить безопасность и обороноспособность страны, заставив "дважды подумать" тех, кто попытается угрожать России. Он также добавил, что в мире еще долго не будет аналогов "Сармату".Бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по международным отношениям сената США Том Мур в беседе с изданием заявил, что подобное оружие "представляет серьезную опасность для Великобритании и Соединенных Штатов из-за его особой технологической сложности.""Дело не в количестве боеголовок, которые может нести "Сармат", а в различных видах вооружений, которые можно разместить на нем", — пояснил свою позицию Мур.Первое летно-конструкторское испытание ракетного комплекса "Сармат" состоялось в конце апреля. Сейчас "Роскосмос" готовится к его второму запуску. Ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не стремится никому угрожать.

https://ria.ru/20220625/sarmat-1798063694.html

https://ria.ru/20220522/sarmat-1789976200.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, сша, великобритания, роскосмос, сармат (ракета), в мире, безопасность, армия