https://ria.ru/20220630/raketa-1799189509.html

Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно

Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно - РИА Новости, 30.06.2022

Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно

Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях закончились неудачей из-за проблем при запуске, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:37

2022-06-30T10:37

2022-06-30T12:36

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях закончились неудачей из-за проблем при запуске, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.Попытка запуска состоялась накануне.Это уже второй неудачный тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Баллистическую ракету с планирующим блоком предполагается запускать с подлодок типа "Вирджиния".

https://ria.ru/20220617/oruzhie-1796209967.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, министерство обороны сша, гавайи