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Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно - РИА Новости, 30.06.2022
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Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно - РИА Новости, 30.06.2022
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях закончились неудачей из-за проблем при запуске, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:37
2022-06-30T12:36
в мире
сша
министерство обороны сша
гавайи
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях закончились неудачей из-за проблем при запуске, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.Попытка запуска состоялась накануне.Это уже второй неудачный тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Баллистическую ракету с планирующим блоком предполагается запускать с подлодок типа "Вирджиния".
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в мире, сша, министерство обороны сша, гавайи
10:37 30.06.2022 (обновлено: 12:36 30.06.2022)
 
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно

Представитель Пентагона Горман сообщил о неудачном пуске гиперзвуковой ракеты на Гавайях

© Фото : U.S. NavyИспытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : U.S. Navy
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях закончились неудачей из-за проблем при запуске, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.
Попытка запуска состоялась накануне.
"Отказ произошел после включения двигателя", — процитировало агентство представителя Пентагона Тима Гормана.
Это уже второй неудачный тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Баллистическую ракету с планирующим блоком предполагается запускать с подлодок типа "Вирджиния".
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