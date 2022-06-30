https://ria.ru/20220630/raketa-1799189509.html
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно - РИА Новости, 30.06.2022
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях закончились неудачей из-за проблем при запуске, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:37
2022-06-30T10:37
2022-06-30T12:36
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях закончились неудачей из-за проблем при запуске, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.Попытка запуска состоялась накануне.Это уже второй неудачный тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Баллистическую ракету с планирующим блоком предполагается запускать с подлодок типа "Вирджиния".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, гавайи
10:37 30.06.2022 (обновлено: 12:36 30.06.2022)
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно
Представитель Пентагона Горман сообщил о неудачном пуске гиперзвуковой ракеты на Гавайях