https://ria.ru/20220630/pytki-1799432445.html

Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат

Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат - РИА Новости, 30.06.2022

Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T22:28

2022-06-30T22:28

2022-06-30T22:28

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

украина

николаевская область

полтава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793507154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3033b86fff77749d5149d70434d18c2.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники службы безопасности Украины."Нам удалось узнать, что практически ко всем применялись пытки. Самые жесткие пытки были в Николаевской области и Полтаве. Применяли пытки – это служба безопасности Украины и батальоны, в которых они содержались",- сказала Морозова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаевская область

полтава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, николаевская область, полтава