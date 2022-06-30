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Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат
Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат - РИА Новости, 30.06.2022
Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:28
2022-06-30T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
николаевская область
полтава
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники службы безопасности Украины."Нам удалось узнать, что практически ко всем применялись пытки. Самые жесткие пытки были в Николаевской области и Полтаве. Применяли пытки – это служба безопасности Украины и батальоны, в которых они содержались",- сказала Морозова.
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в мире, здоровье - общество, украина, николаевская область, полтава
22:28 30.06.2022
 
Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат

Омбудсмен ДНР Морозова рассказала о пытках бойцов в украинском плену сотрудниками СБУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка Народной милиции ДНР
Военнослужащие 9-го полка Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие 9-го полка Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники службы безопасности Украины.
"Нам удалось узнать, что практически ко всем применялись пытки. Самые жесткие пытки были в Николаевской области и Полтаве. Применяли пытки – это служба безопасности Украины и батальоны, в которых они содержались",- сказала Морозова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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