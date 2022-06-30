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Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат
Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат - РИА Новости, 30.06.2022
Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:28
2022-06-30T22:28
2022-06-30T22:28
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала журналистам о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники службы безопасности Украины."Нам удалось узнать, что практически ко всем применялись пытки. Самые жесткие пытки были в Николаевской области и Полтаве. Применяли пытки – это служба безопасности Украины и батальоны, в которых они содержались",- сказала Морозова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, николаевская область, полтава
Омбудсмен ДНР рассказала, что сотрудники СБУ жестко пытали пленных солдат
Омбудсмен ДНР Морозова рассказала о пытках бойцов в украинском плену сотрудниками СБУ